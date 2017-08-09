Звонари из Белоруссии и Италии примут участие в фестивале колокольного звона в Смоленске

ТАСС, 9 августа. Звонари из трех российских городов, а также Белоруссии и Италии соберутся в Смоленске на фестивале колокольного звона, который открывается 10 августа. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС руководитель отдела по культуре Смоленской митрополии протоиерей Валерий (Рябоконь).

"В этом году фестиваль, который пройдет в Смоленске во второй раз, получил статус международного, так как к нам приедут звонари не только из России, но и из Белоруссии, Италии", - сказал представитель митрополии.

Россия будет представлена звонарями из Москвы, Кемерова, Смоленска. Они продемонстрируют разные школы и техники колокольных звонов на двух звонницах, одна из которых была специально изготовлена для проведения фестиваля этого года. Как отметил собеседник агентства, новая звонница - экспериментальная, в ней немного изменено звучание колоколов, и, возможно, это сможет представить русский колокольный звон в новой интерпретации.

В фестивале также примут участие русские звонари, которые сейчас работают в Италии и учатся там итальянскому звонарному искусству. Их выступление станет еще одним экспериментом фестиваля, отметил священнослужитель. По его словам, фестиваль также сможет послужить площадкой по обмену опытом мастеров колокольного звона. "Мы надеемся сделать фестиваль традиционным, привлекать на него все больше звонарей, чтобы из Смоленска сделать свой вклад в развитие колокольного искусства", - сказал протоиерей.

В рамках фестиваля перед жителями города и гостями выступят также фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовных и народных песен. На нем пройдут выставки и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, игры для детей.

Об истории иконы "Одигитрия"

Фестиваль пройдет в день празднования Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия", которая находится в Смоленске в Свято-Успенском кафедральном соборе. Сам образ является одним из самых почитаемых в православии в том числе и потому, что смоленская икона является чудотворным списком образа, написанного евангелистом Лукой еще при жизни Богородицы. Смоленскую икону в 1602 году царь Борис Годунов передал в дар городу, а в 1812 году, когда русские войска оставляли Смоленск, икону взяли с собой и затем ее проносили в лагерь русских войск перед Бородинским сражением. Два года назад икона вернулась в Смоленск после долгой и сложной реставрации в Москве.

Ранее митрополит Смоленский Исидор попросил всех жителей Смоленска принять участие в празднованиях в честь Смоленской иконы Божией Матери и в преддверии подготовки к торжествам попросил каждого прихожанина внести свою лепту. Такой лептой, по словам митрополита Исидора, "может быть всего одна свеча, зажженная у иконы Божией Матери Одигитрии", добавили в епархии.