В самом крупном в России этнокомплексе в Самаре построят 23 национальных подворья

САМАРА, 9 августа. /ТАСС/. Двадцать три национальных подворья появятся в Самарском этнокомплексе, их строительство завершится уже к октябрю текущего года. Таким образом, этнокультурный парк станет крупнейшим подобным комплексом в России, об этом в среду сообщил председатель общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростислав Хугаев.

"Парк должен стать самым крупным в России комплексом этнографической направленности. В регионах страны, где действуют подобные культурные центры, насчитывается от 7 до 12 подворий. В Самаре появится архитектурный ансамбль из 23 подворий. К октябрю текущего года все национальные дома будут построены", - сказал Хугаев.

Как уточняет пресс-служба правительства региона, в подворьях разместятся национальная библиотека, ремесленная мастерская, предметы быта и творчества народов области. В числе объектов уже возведена осетинская сторожевая башня, чувашский дом, планируется строительство деревянной мельницы.

"В следующем году благоустроят площадь с летней сценой для проведения национальных праздников. Одновременно принять участие в тематических мероприятиях смогут до 12 тыс. человек. За основной территорией будет разбит семейный парк, где уже высадили 340 деревьев, кустарники, вскоре начнут обустраивать дорожки, лужайки, появится парк с домашними животными", - пояснили в ведомстве.

"Главным объектом комплекса станет Дом национальностей, включающий в себя концертный зал, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные номера. Кроме того, здесь построят Дворец бракосочетаний. Эти объекты начнут возводить в 2018 году. К чемпионату мира по футболу в этнокомплексе будут готовы подворья и парковая зона", - отметил Хугаев.

"Парк дружбы народов", который с учетом парковой зоны займет более 15 гектаров, возводится при поддержке правительства региона. Парк будет состоять из подворий, раскрывающих культуру и быт основных этносов, проживающих в Самарской области. Открытие планируется к маю 2018 года.