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В Адыгее построят и отремонтируют три участка дамб протяженностью 37 км

В стране
9 августа, 17:57 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

Работы начнутся в следующем году

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МАЙКОП, 9 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Включение в федеральную программу "Развитие водохозяйственного комплекса на период до 2020 года" позволит властям Адыгеи в следующем году привести в надлежащий вид три участка защитных сооружений на реках республики, имеющих важное значение для предотвращения паводков. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе главы республики.

"В федеральную программу включены три объекта на территории республики, строительство и реконструкция которых произойдет в 2018 году. Сейчас завершается работа по корректировке проектно-сметной документации для строительства 4,1 км защитной дамбы на реке Лаба в районе села Вольного, выделены средства на проектирование капитального ремонта 29,1 км дамбы на реке Фарс и 3,8 км дамбы на реке Псенафа", - сказали в пресс-службе.

Там же пояснили, что аспекты берегоукрепления и расчистки русел рек были в среду обсуждены на рабочей встрече врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова с руководителем Кубанского бассейнового водного управления (КБВУ) Геннадием Саловым, который выразил готовность участвовать в реализации этих и других проектов на территории республики. В частности, на перспективу рассмотрена возможность берегоукрепления русла реки Белая от Майкопской ГЭС до второго подвесного моста по линии Кубанского бассейнового водного управления.

КБВУ намерено подготовить заявку в Росводресурсы на расчистку русла реки Псенафа и выделить технику для устранения последствий весеннего паводка. Запланированы работы по расчисткам участков реки Фарс на территории Хакуринохабля, Хатажукая и Пшичо. Кроме того, необходимо расчистить русловую часть реки Чехрак, добавил собеседник агентства.

"Мы с вами отвечаем за безопасность жителей республики и должны эффективно отработать вопрос по строительству защитных сооружений и расчистке русел рек. Весенний паводок нанес жителям значительный ущерб, и важно не допустить повторения подобных ЧС", - приводит пресс-служба слова врио главы Адыгеи.

С 25 по 29 мая в результате ливней в Адыгее произошел резкий подъем уровня воды в реках Лаба, Чехрак, Фарс и Псенафа до опасных отметок. В 27 населенных пунктах республики были подтоплены более 780 жилых домов и 908 придомовых территорий, природной стихией было повреждено четыре объекта жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и свыше 10 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Из резервного фонда правительства РФ были направлены средства в размере 123,12 млн рублей для 4147 пострадавших жителей республики, выплаты практически завершены.

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