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В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства

В стране
9 августа, 18:44 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, августа. /ТАСС

Движение судов было временно приостановлено в связи с подготовительными работами перед доставкой арочных пролетов моста к фарватеру

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© Владимир Смирнов/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Введенные в среду утром ограничения судоходства в Керчь-Еникальском канале, где идет строительство Крымского моста, сняты. Об этом сообщает пресс-служба заказчика проекта - федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань".

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Ранее сообщалось, что судоходство в Керчь-Еникальском канале было ограничено в среду в связи с подготовительными работами перед доставкой арочных пролетов Крымского моста к фарватеру.

"Ограничения судоходства, действовавшие в Керчь- Еникальском канале 9 августа, с 06:00, сняты в 18:00. Тестирование плавсистемы для перевозки арок Крымского моста прошло в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным Службы управления движением судов морского порта Керчь, которые приводятся в материале, на якорных стоянках снятия ограничений ожидали 20 судов, следующих транзитом через канал со стороны Азовского моря, и 18 транзитных судов - со стороны Черного моря, что "существенно ниже аналогичных показателей по ограничениям, связанным со штормовыми условиями". "Капитаны были проинформированы о вводимых 9 августа ограничениях более чем за сутки, что позволило им скорректировать свой график движения и минимизировать время ожидания..." - отметили в пресс-службе.

Монтаж арок на опоры запланирован на август-сентябрь 2017 года.

Крымский мост возводится на средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Протяженность будущего моста - 19 километров.

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