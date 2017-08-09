В районе строительства Крымского моста сняты ограничения судоходства

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Введенные в среду утром ограничения судоходства в Керчь-Еникальском канале, где идет строительство Крымского моста, сняты. Об этом сообщает пресс-служба заказчика проекта - федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань".
Ранее сообщалось, что судоходство в Керчь-Еникальском канале было ограничено в среду в связи с подготовительными работами перед доставкой арочных пролетов Крымского моста к фарватеру.
"Ограничения судоходства, действовавшие в Керчь- Еникальском канале 9 августа, с 06:00, сняты в 18:00. Тестирование плавсистемы для перевозки арок Крымского моста прошло в штатном режиме", - говорится в сообщении.
По данным Службы управления движением судов морского порта Керчь, которые приводятся в материале, на якорных стоянках снятия ограничений ожидали 20 судов, следующих транзитом через канал со стороны Азовского моря, и 18 транзитных судов - со стороны Черного моря, что "существенно ниже аналогичных показателей по ограничениям, связанным со штормовыми условиями". "Капитаны были проинформированы о вводимых 9 августа ограничениях более чем за сутки, что позволило им скорректировать свой график движения и минимизировать время ожидания..." - отметили в пресс-службе.
Монтаж арок на опоры запланирован на август-сентябрь 2017 года.
Крымский мост возводится на средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Протяженность будущего моста - 19 километров.