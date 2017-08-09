Массовое захоронение женщин с детьми найдено на раскопках средневекового княжества в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Археологи Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского впервые обнаружили массовое захоронение родителей с детьми при раскопках столицы средневекового княжества Феодоро на плато Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма.

"Было обнаружено 26 скелетов женщин с детьми. Все они были положены на скалу и чуть присыпаны землей. Видно, что все это делалось в спешке", - рассказал ТАСС руководитель экспедиции, декан исторического факультета КФУ Александр Герцен.

По его словам, скорее всего, похороненные на плато люди погибли при одном из штурмов столицы княжества в Средние века. "Их хоронили с соблюдением христианского обряда, со скрещенными руками. Дети в возрасте от двух до семи лет", - отметил он.

Герцен добавил, что в ходе дальнейших исследований археологи выяснят, погибли ли эти люди во время последнего штурма османами столицы княжества Феодоро в 1475 году. "Пока это первоначальный этап исследования. Более детальное изучение будет проведено позже", - отметил историк.

В ходе нынешней экспедиции, которая отмечает на Мангупе 50-й сезон, археологи обнаружили также фрагменты сервиза с вензелем правителя Феодоро князя Исаака, за которым он мог принимать посла московского государя Ивана III. "Речь шла о династическом браке. В 1474 году велись переговоры о браке между сыном Ивана III - Иваном Молодым и мангупской княжной. То есть фактически выстраивалась конструкция будущего политического союза, который не состоялся, после того как войска Османской империи взяли Мангуп", - пояснил Герцен.

Нынешний археологический сезон, который открылся в начале лета 2017 года и продлится до 25 августа, по словам ученого, отмечен и другими находками. "Они разного диапазона, от раннего средневековья, относящиеся к VI-VII векам нашей эры, предметы декора, гарнитуры. Это времена византийского императора Юстиниана I, когда крепость создавалась для союзников империи. Есть находки, связанные с золотоордынским периодом, - это около ста монет, в том числе и позднеримского периода", - отметил он.

О княжестве Феодоро

Православное княжество Феодоро или Мангупское княжество возникло в середине XIV века и занимало практически всю юго- западную часть Крымского полуострова. Столица находилась на изолированном плато Мангуп на территории нынешнего Бахчисарайского района полуострова. Главный город возвышался на отвесных скалах высотой в 70 метров, а крепостные стены по периметру имели протяженность до 7 километров.