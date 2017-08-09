Хадж в этом году совершат более 13,5 тыс. жителей Северного Кавказа

ТАСС, 9 августа. Более 13,5 тыс. жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) совершат в этом году хадж - паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии. Как идет подготовка к хаджу - одному из пяти столпов ислама, - рассказали ТАСС в региональных Духовных управлениях мусульман (ДУМ), а также представитель уполномоченного туроператора по организации хаджа.

Самая многочисленная группа - из Дагестана

Больше половины паломников из Северного Кавказа приходится на Дагестан. В 2017 году в хадж отправятся более 8 тыс. жителей республики. Как сообщил ТАСС генеральный директор уполномоченного по организации хаджа туроператора "Марва Тур" Ахмад Хабибов, в прошлом году в хадже принимали участие почти на 2 тыс. человек меньше.

"В этом году квота для паломников в хадж из Дагестана составила 8,5 тыс. мест, в прошлом году хадж совершили 6800 паломников. Увеличение связано с тем, что уменьшенная в прошлом году общероссийская квота (16,4 тыс. мест) в связи с реконструкцией объектов в святых местах увеличилась до своих стандартных размеров - 20,5 тыс. мест", - сказал Хабибов.

По его словам, несмотря на увеличение квот, мест хватило не всем желающим посетить святыни ислама - на сегодня их в республике около 10 тыс. человек. Одной из многочисленных является и группа паломников из Чечни, насчитывающая в этом году 2600 человек, а из Ингушетии в хадж отправятся 1,4 тыс. верующих.

Самая маленькая квота выделена Ставропольскому краю. "Квота для Ставропольского края в 2017 году, как и в прошлом, составляла 100 человек. Однако, благодаря помощи представителей республик СКФО, хадж смогут совершить 400 паломников. Подготовка идет в спокойном режиме", - отметил заместитель муфтия, руководитель комитета по хаджу при ДУМ Ставрополья Асхад Казаков.

Карачаево-Черкесия освоит в этом году только четверть предоставленных региону мест. "В этом году квота для КЧР, ранее сокращенная до 350 человек из-за реконструкции объектов в святых местах, составила 450 мест. Паломничество в 2017 году совершат 114 жителей республики - на 13 человек больше, чем годом ранее. В последние три года из-за роста курса доллара количество паломников из нашего региона составляет где-то 100-130 человек, ранее хадж ежегодно совершали в среднем 190-250 жителей КЧР", - рассказал ТАСС начальник отдела хаджа Духовного управления мусульман КЧР Джетул-Хаджи Тамбиев.

В Чечне помогут малоимущим

Малоимущие жители Чечни смогут совершить паломничество при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента республики Ахмата Кадырова. В 2017 году помощь получат более 100 человек.

"Властями Саудовской Аравии региону выделена квота на 2600 человек, она полностью заполнена. За счет средств регионального общественного фонда имени первого президента Чечни в 2017 году поедут 150 человек. Все подготовительные работы для отправки в обязательное паломничество завершены", - отметили в пресс-службе ДУМ Чечни.

Святыни ислама в этом году, как и в прошлом, посетят около 400 жителей Кабардино-Балкарии, а из Северной Осетии отправятся в хадж более 100 человек.

"Самому старшему паломнику из КБР - 83 года, самой старшей паломнице - 82, самым младшим в этом году станет 24-летний молодой человек. Большая часть паломников - мужчины", - сказал ТАСС первый замруководителя Духовного управления мусульман республики Хызыр Мисиров. В других республиках округа, например, в Карачаево-Черкесии среди паломников тоже преобладают мужчины - их 70%.

Как отметил Мисиров, стоимость путевки в 2017 году варьируется от $2 тыс. до $3,1 тыс. "Цена зависит от вида транспорта и гостиницы, которую выбирают паломники. Расходы на питание туда не включены", - уточнил он.

В сопровождении врачей и духовенства

В регионах Северного Кавказа созданы оргкомитеты, занимающиеся подготовкой к паломничеству, помогающие с получением виз, предоставлением транспорта. Проводятся также ежегодные семинары, где верующим разъясняются условия и правила совершения хаджа. Все группы паломников будут сопровождать врачи и представители духовных управлений. Также проведена вакцинация людей, собирающихся совершить хадж, против гриппа, дифтерии, столбняка, менингита и других инфекций.

"Подготовка паломников к совершению хаджа практически завершена. С каждым индивидуально работал гид, который будет сопровождать их на протяжении всего пути", - рассказал руководитель комитета по хаджу в Ингушетии Ахмед Теркакиев.

Представитель ДУМ Ставропольского края Асхад Казаков отметил, что организаторы забронировали необходимое количество мест в гостиницах, будет предоставлен и трансфер.

В Кабардино-Балкарии таможенники и пограничники рассказали паломникам об условиях совершения паломничества, правилах пересечения государственной границы и провоза багажа.

Вылет первых групп

Жители Северного Кавказа отправятся к святыням ислама в Саудовской Аравии на самолетах. Первый вылет запланирован из Махачкалы на 14 августа. Паломники из Карачаево-Черкесии отправятся в Медину из Минеральных Вод 17 августа, в этот же день вылетит первая группа верующих из Северной Осетии. Из Чечни первый самолет с паломниками отправится 18 августа.

"Последняя группа отправится в Саудовскую Аравию 24 числа этого же месяца. Как и в последние годы, учитывая напряженную обстановку на Ближнем Востоке, наши жители смогут отправиться в хадж исключительно воздушным путем", - сказал ТАСС председатель комитета по хаджу Духовного управления мусульман Чечни Адам Джовтоханов.

Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности, мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня - Кааба. Ежегодно к ней стекаются миллионы верующих. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность.