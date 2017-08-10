Спасатели продолжают работы по восстановлению движения на трассе Биробиджан - Кукан

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ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Спасатели в четверг продолжают восстановительные работы на размытых участках трассы Биробиджан - Кукан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
"Дорожными службами восстановлены мосты на пятом, 21-м и 31-м километрах автодороги Биробиджан - Кукан. Отсыпаны дороги на 15-м и 17-м километрах. На 10 августа 2017 года запланировано продолжение работ по восстановлению дорожного полотна. Всего к работам привлечено 28 человек и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.
Пресс-служба напомнила, что накануне в поселок Кукан был направлен вертолет Ми-8 местной авиакомпании с необходимым запасом продуктов. Также для оказания медицинской помощи и транспортировки людей в село прибыл вертолет с бригадой врачей Центра медицины катастроф. В результате в Хабаровск были доставлены 32 человека, в том числе 12 детей и двое взрослых, нуждающихся в медицинской помощи.
Кроме того в Кукан на автомобилях повышенной проходимости направлена группа краевого поисково-спасательного отряда с оборудованием для организации на размытых участках временной переправы для транспортировки людей и продуктов.
5-го августа в результате резкого подъема уровня воды в болотных марях произошел размыв на нескольких участках дороги сообщением Биробиджан - Кукан - Догордон, расположенных на правом берегу реки Урми. Без транспортного сообщения оказались населенные пункты Кукан, Догордон и Наумовка.