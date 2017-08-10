ГТЛК получила первые три санитарных Ми-8АМТ для Сибири и Дальнего Востока

УЛАН-УДЭ, 10 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" поставил Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) первые три санитарных вертолета Ми-8АМТ, которые будут использоваться для перевозки больных в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Это первые три санитарных вертолета Ми-8АМТ, уже прошедшие государственную регистрацию и получившие бортовые номера. Новые воздушные суда будут использоваться для доставки больных из труднодоступных районов Сибири и Дальнего Востока, в том числе районов Крайнего Севера", - уточнили в пресс-службе.

Приняли новые машины представители компании "Аэросервис" (действующей в интересах Министерства здравоохранения Забайкальского края), авиакомпании "Ангара", которая будет эксплуатировать вертолет в Иркутской области, и специалисты Нарьян-Марского объединенного авиаотряда.

Все переданные вертолеты оснащены медицинскими модулями, предназначенными для оказания экстренной помощи на земле и в полете, а также проведения реанимационных действий.

В 2017 году ГТЛК должна получить в общей сложности 13 вертолетов Ми-8АМТ, которые производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в "Вертолеты России"). В 2018 году компании будут переданы еще 12 машин этого типа. Все они будут использоваться в санитарной авиации.