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Спасательные отряды ВВО привели в повышенную готовность из-за опасности новых паводков

В стране
10 августа, 5:06 UTC+3 ТАСС

Дежурные службы проводят круглосуточный мониторинг обстановки, в том числе в районах воинских частей

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ТАСС, 10 августа. Сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Приамурского объединения Восточного военного округа (ВВО) приведены в повышенную готовность из- за опасности нового паводка на Дальнем Востоке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба округа.

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"В общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Амурской и Еврейской автономной областях, а также Хабаровском крае, в связи с повышением опасности паводка сводные отряды ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций приведены в повышенную готовность", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, дежурные службы проводят круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, в том числе в районах воинских частей. Также организовано взаимодействие с МЧС и местными властями.

Основу отрядов составляют военнослужащие из инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты. В случае необходимости они готовы выдвинуться в Приморье и присоединиться к военным, которые уже помогают пострадавшим от ливней.

Как сообщалось ранее, ливни спровоцировали в Приморском крае паводки. В зону подтопления попали 28 сел. В среду губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка.

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