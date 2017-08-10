В Якутии возобновилась арктическая навигация после 19-дневного простоя

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ЯКУТСК, 10 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Арктическая навигация возобновилась в Якутии, флот после 19-дневного вынужденного простоя из-за сложной ледовой обстановки на арктическом побережье вышел на реку Яна. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Ленского объединенного речного пароходства Сергей Ларионов.
"После 19-дневного вынужденного простоя (а это 30% арктического навигационного времени) из-за сложной ледовой обстановки на арктическом побережье флот вышел на реку Яна. Впервые на Яну будет доставлен уголь Северным морским путем", - сказал он.
Согласно планам, начало арктической навигации было намечено на 20-ые числа июля, но впоследствии было перенесено на август. Как отметил Ларионов, на мысе Буор-Хая и в Янском заливе на протяжении этих 19 дней сохранялся ледовый массив в 9 - 10 баллов, что сделало невозможным судоходство. "При таких условиях администрация Северного морского пути не дает разрешения на выход в море, но сейчас ледовая обстановка улучшилась и суда вышли к пунктам назначения", - пояснил он.
По словам первого заместителя генерального директора ЛОРП Сергея Емельянова, груженные суда стояли возле поселка Тикси в ожидании улучшения обстановки. "В течение ближайшего времени суда дойдут до получателей и мы наверстаем упущенное время, тем самым снизим риски недопоставки грузов", - сказал он ТАСС.
В целом в арктические районы планируется доставить 250 тысяч тонн грузов. "Весь необходимый объем будет доставлен получателям в навигационный период", - отметили в Минтрансе республики, добавив, что арктическая навигация продлится до конца сентября, а если позволят судоходные условия, - до середины октября.