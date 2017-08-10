В Петербурге нашли незаконные свалки на территории объектов культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках проекта "Генеральная уборка" нашли в Петербурге объекты культурного наследия, на территории которых образовались несанкционированные свалки, сообщает в четверг пресс-служба ОНФ.

"Как показал региональный мониторинг ОНФ, больше всего от хаотичных незаконных свалок пострадали деревянные дома-памятники в Курортном районе Северной столицы. Отдыхающие на пляжах расположенного рядом Финского залива, не зная об архитектурной ценности зданий, используют данные территории как место сбора бытового мусора. Отдельно стоящие неохраняемые здания также стали точками для ночлега людей без определенного места жительства", - говорится в сообщении.

Убранство некоторых из таких домов оказалось полностью утрачено, другие нуждаются в экстренной консервации. "Так, например, загородный дом губернского секретаря Людомира Змигродского - объект культурного наследия регионального значения - превратился в один сплошной склад мусора, который уже несколько раз горел. Старинный дом начала XX века находится в непосредственной близости от станции Курорт, через нее ежедневно проходят сотни туристов, которые только увеличивают объемы свалки. Эта дача - один из последних памятников деревянной дачной архитектуры в стиле модерн", - отмечают в ОНФ.

Свалку нашли и около другого памятника - дачи титулярного советника Кочкина, которая позже принадлежала жене петроградского купца Хае-Тауб Лейбовне Гельцер. "Сегодня здание не охраняется, из-за чего стало местом ночлега людей без определенного места жительства", - добавили в ОНФ. "Если пройти по улицам Сестрорецка, можно встретить еще минимум пять объектов, построенных в стиле модерн, но сегодня разрушенных и сгоревших, превратившихся в свалки былой дачной роскоши", - отмечается сообщении.

Активисты ОНФ уже обратились в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга и администрацию Курортного района с целью организации проверки по этим адресам и очистки указанных территорий, а также предлагают Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры усилить надзор за сохранностью объектов.

В пресс-службе администрации района не смогли оперативно прокомментировать информацию.