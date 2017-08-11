Площадь лесных пожаров в Сибири и ДФО за сутки уменьшилась почти на 10%

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась почти на 10% - до 115 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

"Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась за сутки на 11,5 тыс. гектаров и составила 115 тыс. га. Основные площади в Сибири приходятся на Красноярский край - 33,9 тыс. га, Иркутскую область - около 4 тыс. га", - сообщили в ведомстве.

На Дальнем Востоке зарегистрировано 75,7 тыс. га, основная часть - в Якутии, незначительные очаги общей площадью 5 га - в Магаданской и Сахалинской областях.

Виноваты грозы

Как сообщили в Минлесхозе Красноярского края, основные пожары действуют в северных районах региона. Угрозы населенным пунктам от них нет. С огнем в наземной и авиационной зонах борются 470 человек. Кроме того, зафиксировано большое количество пожаров в зоне контроля, где их тушение обойдется дороже, чем возможный вред.

Пожары охватывают буреломы, малоценные леса на северных болотах. "Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. По предварительным данным, большинство пожаров возникло из-за высокой грозовой активности", - подчеркнули в ведомстве.

Так, первые лесные пожары были зарегистрированы северной в крае заповедной территории - "Заповедниках Таймыра". Как сообщили в дирекции заповедников, их причиной была сухая гроза - природное явление, при котором молния и гром не сопровождаются дождем.

"Заповеднику "повезло" - молния попала в места, со всех сторон окруженные скалами или реками и ручьями. Огню попросту некуда было распространяться. Ущерб оказался незначительным, и природа быстро восстановит свои раны", - отметили в дирекции.

Еще два пожара действуют на другой заповедной территории - Тунгусском заповеднике, борьбу с ними ведут шесть человек.

Иркутская область и Бурятия: ситуация стабилизируется

В Иркутской области зарегистрировано большое количество пожаров на труднодоступных территориях, где борьба с ними не ведется, если нет угрозы объектам экономики или населенным пунктам.

"В зоне постоянного космического наблюдения находится 31 пожар: в Катангском районе - 25, в Киренском - четыре, в Бодайбинском и Мамско-Чуйском - по одному", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии ТАСС сообщили, что лесопожарная обстановка стабилизируется. 10 августа регистрировался 21 очаг на 1,5 тыс. га. На утро пятницы, 11 августа, в регионе ведутся работы по тушению 16 очагов. Семь из них локализовано на площади около 850 га, и девять продолжают действовать на площади около 600 га, уточнили в ведомстве, добавив, что угрозы населенным пунктам нет.