Общественники просят прокуратуру проверить законность памятника Николаю II в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Инициативная группа новосибирцев обратилась в прокуратуру, а также к городским и областным властям с требованием проверить законность установки памятника императору Николаю II. По мнению общественников, монумент появился возле собора Александра Невского в центре города без согласования с областным управлением по охране объектов культурного наследия.

"Мы направили заявление в прокуратуру, а также в адрес мэра и губернатора. Дело в том, что он (памятник - прим. ТАСС) установлен на территории объекта культурного наследия, а в этом случае обязательно нужно разрешение управления по охране объектов культурного наследия", - сказал активист Алексей Денисюк.

Он напомнил, что составившая обращение инициативная группа ранее предлагала поставить в Сквере Героев Революции памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину, и это разрешение городские власти у них требовали получить. Требование, отметил Денисюк, было вполне законным.

Памятник тогда установить не удалось, несмотря на то, что активисты даже изготовили бюст Сталина, и сейчас собирают деньги на постамент для него.

"К тому же, мы выяснили, получив выписку из ЕГРН, что участок, где установлен памятник, не является частной территорией религиозной организации, он принадлежит правительству Новосибирской области", - подчеркнул Денисюк.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя журналистам обращение активистов, не стал давать оценок их доводам, отметив лишь, что считает одинаково опасными любые радикальные взгляды, будь то суждения сторонников Николая II или Иосифа Сталина.

"Я стараюсь проводить политику в интересах большинства. Дискуссии дискуссиями, но принимать решение об установке тех или иных символов я считаю возможным после широкого обсуждения и учета мнений большинства новосибирцев", - сказал Локоть.

Памятник Николаю II

Памятник последнему российскому императору Николаю II, отрекшемуся от престола и арестованному большевиками в ходе Революции 1917 года, установили перед собором в июле.

Как поясняли журналистам представители мэрии Новосибирска, РПЦ установила его за свой счет и на своей территории, поэтому власти не имеют к монументу отношения.

Император изображен вместе со своим сыном, цесаревичем Алексеем, и в ночь на 1 августа житель Новосибирска забрался на постамент и изрубил топором лицо скульптуры цесаревича. Как писали местные СМИ, на памятник напал бывший следователь Центрального РОВД Новосибирска, но официально эту информацию не подтверждали.

Поврежденную голову цесаревича сначала замотали тканью, а потом весь памятник, включая императора Николая II, завесили белым полотном. Накануне на воротах храма за монументом появилась растяжка со словами "Прости нас, государь!". Новосибирская митрополия РПЦ ситуацию с памятником не комментирует.