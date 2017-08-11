Во Владимирской области открыли горячую линию по борьбе с АЧС

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ВЛАДИМИР, 11 августа. /ТАСС/. Горячая линия по борьбе с распространением африканской чумы свиней (АЧС) начала работу во Владимирской области. Губернатор региона Светлана Орлова поручила открыть линию после того, как болезнь поразила животных в половине районов области, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
"В целях повышения эффективности борьбы с африканской чумой свиней по поручению губернатора Светланы Орловой открыта горячая линия. Напомним, ранее глава региона дала поручение всем профильным службам совместно с органами местного самоуправления взять под жесткий контроль ситуацию, принять все необходимые меры для предотвращения угрозы распространения болезни и возникновения ее в дальнейшем", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия региона размещена интерактивная карта с информацией о ситуации с АЧС.
Всего с начала июля в регионе зарегистрировано 13 очагов АЧС, карантин в связи с распространением заболевания объявлен в восьми из 16 районов области. Среди заболевших животных есть как дикие кабаны, так и домашние свиньи. По данным властей, из-за борьбы с АЧС за последние пять лет поголовье диких кабанов в регионе сократилось на 87%.
Ранее губернатор Владимирской области поручила разработать областную госпрограмму по борьбе с африканской чумой свиней. Тем, кто занимается свиноводством, рекомендовано развивать птицеводство, заводить овец и коз.
АЧС проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Ее вспышки обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.