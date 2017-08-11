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Художники Крыма станут участниками первого Балтийского пленэра в Калининграде

В стране
11 августа, 17:47 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 11, августа. /ТАСС

Пленэр пройдет на калининградском побережье Балтийского моря

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КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Пять известных художников Крыма станут участниками первого Балтийского академического пленэра в Калининграде, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Мирового океана, который выступает организатором творческой встречи крымских живописцев на земле янтарного края России.

"Для участия в пленэре, проводимом с 15 по 25 августа Музеем Мирового океана совместно с Творческим объединением южнорусских художников Севастополя при поддержке Министерства культуры РФ и Российской академии художеств, приглашены заслуженные художники Крыма и Украины Николай Дудченко, Елена Молчанова-Дудченко и Рамзан Усеинов, а также Даниил Волков и Игорь Шипилин", - рассказали в пресс- службе.

Пленэр пройдет на калининградском побережье Балтийского моря. Художники побывают в окрестностях городов-курортов Светлогорска и Зеленоградска, поселка городского типа Янтарный, где расположен одноименный комбинат по промышленной добыче "солнечного камня".

"Крымские художников ждут встречи с удивительной природой в национальном заповеднике "Куршская коса", а также в городе-порте военных моряков Балтийского флота - Балтийске, ну и, конечно, в самом Калининграде", - уточнили в музее.

Созданные во время творческой поездки работы художников Крыма станут основой экспозиции в Морском выставочном центре Музея Мирового океана, который располагается в курортном Светлогорске.

"Увидеть плоды труда и вдохновения крымских художников на калининградской земле светлогорцы и гости города смогут с конца августа и до середины октября. Выставку дополнят полотна, созданные участниками пленэра в Крыму и специально привезенные на российскую Балтику", - отметили в пресс- службе музея.

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