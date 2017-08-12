От бытового мусора до брошенных зданий и судов: в Арктике идет масштабная уборка

ТАСС, 12 августа. Минприроды России составило дорожную карту масштабной "генеральной уборки" в Арктике, запланированной на 2017-2019 годы. В план уборки, в частности, вошли проект ликвидации свалки судов вдоль побережья Кольского залива, бывшие пометохранилища в Мурманской области, хвостохранилище Куларской золотоизвлекательной фабрики и свалка металлолома в поселке Тикси в Республике Саха (Якутия), нефтяное загрязнение и накопленный мусор на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Архангельской области, действующая свалка в Нарьян-Маре.

Кто и что убирает в Арктике, в чем сложности и особенности этой работы - в материале ТАСС.

Бульдозерами и вручную

Уборка территории Земли Франца-Иосифа началась с острова Земля Александры, всего запланирована очистка шести островов архипелага: Земли Александры, Хейса, Гукера, Рудольфа, Гофмана и Греэм-Белл. Где-то работы почти закончены, как на острове Гукера, где-то находятся на этапе планирования, как на острове Рудольфа.

"В 2010 году президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку на Землю Франца-Иосифа, по итогам которой поручил организовать масштабную "генеральную уборку" в Арктике, - напомнил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. - В этом году глава государства лично проверил ход выполнения работ. Результат впечатляет: с островов архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля убрано более 40 тысяч тонн отходов, техническая рекультивация проведена на территории 270 гектаров".

По словам директора национального парка "Русская Арктика" Александра Кирилова, плановый показатель очистки Земли Франца-Иосифа на 2017 год - 8 тыс. тонн. "Сейчас ведутся работы на островах Земля Александры, Греэм-Белл, начались на острове Хейса. В этом году будет проведено геоэкологическое обследование территории, которое позволит установить объем оставшегося экологического ущерба", - сказал Кирилов. Он подчеркнул, что работы осложнены в этом году неблагоприятной метео- и ледовой обстановкой на Земле Франца-Иосифа. "Лето на архипелаге запаздывает на полтора месяца", - отметил он.

Первый директор "Русской Арктики" Роман Ершов отмечает, что законодательная база по очистке Арктики до сих пор не отрегулирована. "Сложности с пониманием, что такое "прошлый экологический ущерб", нет этого в законодательстве. Это основная сложность: что такое ущерб, что такое исторический объект? Вот остров Рудольфа (где находится заброшенная советская полярная станция - прим. ТАСС), не очень понятно, что можно чистить, что нельзя, что мусор, а что уже исторический объект", - сказал ТАСС Ершов.

Он отметил, что к каждому острову нужно подходить индивидуально, выбирать способы очистки и рекультивации, исходя из окружающих условий. "Например, рекультивацию можно проводить разными технологическими способами: в Бухте Тихой острова Гукера проводили только ручным способом, а где массовое загрязнение и голые камни - можно бульдозером", - сказал Ершов.

Нефть в водоохранной зоне

Еще один проект в Архангельской области - это ликвидация нефтяного загрязнения в водоохранной зоне Кузнецова ручья в Мезенском районе, которое существует с 1980-90-х годов из-за проливов и утечек от хозяйственной деятельности войсковой части. Как пояснили в региональном Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса, мероприятие также включено в приоритетный проект "Чистая страна".

"Работы на объекте начаты 14 июля и проводятся согласно утвержденному плану. Уже проведена срезка, сгребание растительного слоя грунта, обустройство обваловки площадок, планировочные работы. В настоящее время ведется выемка грунта из ручья, планировка откосов ручья, выемка донных отложений земснарядом и их термообработка", - пояснили в министерстве.

Завершить работы в водоохранной зоне Кузнецова ручья планируется к октябрю 2017 года. Общая площадь восстановленных земель составит 0,4 га. Результатом должно стать предотвращение попадания нефтепродуктов в реку Мезень, которая является путем миграции и местом нереста атлантического лосося, нельмы и других ценных пород рыб.

Свалка в столице Ненецкого округа

До 2019 года будет проводиться рекультивация существующей свалки твердых коммунальных отходов в Нарьян-Маре общей площадью 10,4 га. Как пояснил ТАСС заместитель руководителя департамента природных ресурсов и АПК Ненецкого автономного округа Сергей Чибисов, свалка расположена в 3,5 км к юго-востоку от Нарьян-Мара, за пределами водоохранных зон реки и озер. На ней складируются все городские отходы - бытовые, промышленные, строительные.

"Проблема скорее не для населения, а для властей. В настоящее время на территории Нарьян-Мара отсутствуют объекты размещения отходов, соответствующие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Действующий полигон этим требованиям не соответствует, нужно построить новый. Не выполняется и авиационное требование: расстояние от аэропорта до свалки должно быть не менее 15 км", - сказал Чибисов.

Для решения проблемы округ обратился в Минприроды России с просьбой выделить федеральную субсидию. Рекультивация существующей свалки включена в национальный проект "Чистая страна" в рамках софинансирования на 2018-2019 годы. Общий объем финансирования - 71 млн рублей, из них 40,640 млн рублей - из федерального бюджета.

Тонны металлолома в Якутии

В Арктической зоне Якутии накоплено около 5 млн тонн металлолома, затраты на его уборку оцениваются в 62 млрд рублей. Очистка мусора по программе "Чистая страна" начнется в 2019 году, сообщил ТАСС министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев.

"В планах федерального правительства на 2019 год стоит очистка хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики в Усть-Янском районе Якутии, для этих целей предусмотрено более 250 млн рублей, на очистку металлолома в Тикси Булунского района будет направлено 201 млн рублей", - сказал он.

На данный момент уборку мусора, накопленного в Арктической зоне Якутии, проводят четыре субъекта: Минобороны РФ убирает остров Котельный в Новосибирском архипелаге, где имеются достаточные накопления металлолома, компания "Сахаэнерго" (дочерняя структура РАО ЭС Востока) будет убирать бочко-тары в районах своего присутствия, уборкой и вывозом мусора за свой счет занимается компания "Алмазы Анабара" (дочерняя структура компании "Алроса").

Кроме того, как сообщал ранее ТАСС, военный десант завершает очистку Новосибирских островов - остается вывезти около 4 тыс. тонн металлолома, а остров Котельный будет очищен в этом году. За два года с Новосибирских островов собрано более 10 тыс. тонн мусора, накопленного на площади более 160 га. В этом году будет собрано 600 тонн металлолома на острове Котельный, для его вывоза используется флот, задействованный для северного завоза.

Затопленные суда

В Мурманской области в рамках программы будут ликвидировать свалки затонувших судов. Сейчас Кольский залив испытывает серьезные экологические нагрузки. В заливе постоянно курсируют суда военного, торгового, ледокольного и промысловых флотов, здесь расположены базы Северного флота и морских пограничников, два крупных порта, шесть судоремонтных заводов, в прибрежной зоне находятся шесть городов и несколько поселков, где проживает больше половины населения Мурманской области.

В 1980-1990-е годы вдоль побережья Кольского залива образовалась свалка металлоконструкций притопленных и затопленных судов на площади порядка 3 тыс. га. Собственники снимали с судов ценные части, а корпуса бросали и затапливали в прибрежной зоне.

При поддержке Минприроды России проект по очистке Кольского залива от несанкционированных свалок судов также вошел в состав комплекса первоочередных мероприятий. Региону выделили из федерального бюджета на решение данной проблемы 50 млн рублей.

В 2016 году в регионе провели комплексное обследование Кольского залива, составили реестр затопленного и затонувшего имущества. В него вошли 102 объекта, в том числе сооружения, металлолом и отходы, расположенные на береговой полосе (52 объекта) и в акватории (50 объектов) Кольского залива. Однако очистить залив оказалось не так просто. По закону поднимать затопленные объекты обязаны сами собственники судов и конструкций, в рамках программы можно поднимать со дна только бесхозные объекты. Процедура признания объектов бесхозными длительная - более года, и только после этого можно приступать к ликвидации объектов.

Брошенная техника и здания на островах в ЯНАО

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) не вошел в федеральную программу, хотя подавал необходимые документы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора ЯНАО, это не значит, что работ по очистке арктических территорий в округе не будет проводиться. "Мы уже завершили работы на острове Белый, в этом году состоялась первая экологическая экспедиция на остров Вилькицкого в Карском море. Начатые проекты будут закончены в любом случае, используя средства региона и компаний топливно-энергетического комплекса, которые оказывают активную помощь в очистке", - сказали там.

В этом году экспедиция на необитаемый остров стартовала 13 июля и продлилась две недели, в отряд волонтеров-первопроходцев вошли 15 человек из Тюмени, Казани, Воркуты, Салехарда, Кургана, Ришона (Израиль), Софии (Болгария), а также представители компаний "Лукойл" и "Транснефть. Установлено, что на острове Вилькицкого скопилось около 1 тыс. тонн металлолома: брошенная техника, бочки, металл, здания и сооружения, непригодные для жизни.

В прошлом году завершилась "генеральная уборка" острова Белый - наиболее масштабный проект по очистке в ЯНАО, который длился с 2012 года. На проект было направлено 11 экспедиций волонтеров. За это время очищено более 52 га земли, собрано порядка 1 тыс. тонн металлолома.

По данным властей, всего на территории региона скопилось порядка 12,5 тыс. тонн мусора. "По итогам обследования 576 скважин на Ямале, пробуренных в 60-е годы прошлого века, почти везде обнаружены брошенная техника, оборудование и отходы. Общая масса захламления составляет порядка 12,5 тыс. тонн, а площадь, на которой они размещены, - около 1,5 тыс. гектаров", - сказал первый заместитель губернатора региона Алексей Ситников.

По его словам, мусор остался после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. "Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности не были настолько строги. В итоге мы получили большое количество объектов накопленного ущерба", - отметил замгубернатора.

На данный момент в ЯНАО разработана собственная дорожная карта по ликвидации накопленного экологического ущерба, в рамках которой планируется актуализировать сведения об объемах мусора, а затем приступить к "генеральной уборке". Однако при ограниченных возможностях окружного бюджета начать работы можно будет не ранее 2020 года, поэтому существенным подспорьем могла бы стать помощь федерального центра, добавил Ситников. На средства бюджета ЯНАО с 2013 года ликвидировано восемь захламленных объектов, еще в отношении девяти работы начаты.

Миллиарды на очистку Арктики

Минприроды России в 2017 году потратит 1,69 млрд рублей на ликвидацию накопленного вреда в Арктической зоне. Проекты по очистке реализуются в 2017 году в рамках программы "Чистая страна" на архипелаге Земля Франца-Иосифа, в водоохранной зоне ручья Кузнецов Мезенского района Архангельской области, в Якутии (Куларская золотоизвлекательная фабрика). Кроме того, запланирована рекультивация свалки твердых бытовых отходов в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа.

Всего в Арктической зоне 102 объекта, где требуется утилизация отходов, копившихся еще со времен освоения региона Советским Союзом. Самым неблагоприятным регионом является Красноярский край, на территории которого находятся 52 объекта накопленного вреда. В тоже время самыми чистыми считаются Ненецкий автономный округ и Якутия.