Атомоход "50 лет Победы" повторит рейс 1977 года, открывший Северный полюс надводным судам

МУРМАНСК, 13 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Атомоход "50 лет Победы" выйдет в воскресенье в мемориальный поход к Северному полюсу, он повторит экспедицию 1977 года на ледоколе "Арктика", когда полюс впервые был достигнут надводным судном. С борта судна проведут научные исследования. Участники похода примут участие в конференции, на которой будут обсуждаться судьбы дореволюционных, советских и современных исследователей Арктики, а также задачи по обеспечению круглогодичной навигации по всей длине Северного морского пути.

"Атомоход выйдет в воскресенье из Мурманска, чтобы достичь Северного полюса, повторив маршрут атомохода "Арктика", первого в истории надводного судна, достигшего географической точки Северного полюса 17 августа 1977 года", - пояснил руководитель похода генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша. Поход проводится в честь 40-летия этого достижения.

В "Атомфлоте" уточнили, что на борт атомохода "50 лет Победы" для участия в плавучей конференции поднимутся представители Госдумы, Совета Федерации, госкорпорации "Росатом", полярники разных поколений. Среди них председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель Полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский.

В походе также примут участие победительница зрительского голосования Всероссийского конкурса детского рисунка "Полюс "Арктики" Мария Смирнова из Кирова, а также будущий курсант филиала Нахимовского военно-морского училища Мурманска Алексей Евтюков, набравший наивысший балл при поступлении в учебное заведение. Участникам похода предстоит разнообразная лекционная и дискуссионная программа и участие в водружении флага России на Северном полюсе. Желающие смогут даже искупаться в Северном Ледовитом океане на макушке планеты.

Говоря о первопроходцах Арктики, Вячеслав Рукша подчеркнул: "Мы опираемся на плечи тех, кто шел в Арктику перед нами. И это были могучие плечи". Он полагает, что предпринятый поход будет столь же значимым и этапным, как и поход "Арктики" под началом легендарного полярного капитана Юрия Кучиева на Северный полюс ровно 40 лет назад.

"После похода Кучиева в 1977 году была решена задача обеспечения круглогодичной навигации по Западной части Севморпути. Сейчас перед страной стоит цель добиться того же самого в Восточной Арктике", - сказал Вячеслав Рукша.

Круглогодичная навигация

"Россия должна суметь вырваться на мировой рынок СПГ [сжиженного природного газа]", - сказал Рукша. Для этого нужно не только добыть и переработать сырье, но и доставить его потребителю. А 80-90% потенциальных потребителей российского СПГ находится в Тихоокеанском регионе. Компания "Новатэк" может к 2019-2020 годам вывести производство СПГ на проектную мощность до 16,5 млн тонн.

"Транспортировать СПГ нужно морем. Для этого и нужна круглогодичная навигация на всем протяжении Северного морского пути", - сказал он.

По оценкам главы "Атомфлота", задача выполнима при наличии 10-12 ледоколов. "Этими силами можно обеспечить круглогодичную навигацию на всем протяжении трассы", - сказал он, заметив, что это потребует большого напряжения сил Объединенной судостроительной корпорации, так как количество ледоколов надо увеличить в 2-3 раза. Сейчас, по его оценке, "темпы строительства ледокольного флота нормальные".

Покорение полюса в надводном плавании

Поход "Арктики" к Северному полюсу состоялся 9-22 августа 1977 года. "Полюс надводным кораблем достигался впервые в мире, поэтому готовились к годовом дрейфу. Брали на борт трактора", - рассказал Виктор Боярский. К полюсу решили подходить с Востока, со стороны Новосибирских островов, используя направление естественного дрейфа льда.

На полюсе, по его словам, тогда была совершенно другая ледовая ситуация, чем сейчас - тяжелые многолетние льды. "На последнем участке пути ледокол шел толчками. Сейчас к полюсу можно ходить по расписанию - серьезного льда там нет", - заметил Боярский, который с середины 1990 годов организует туры к Северному полюсу для иностранных туристов.

"17 августа 1977 года моряки атомного ледокольного флота осуществили мечту многих людей из разных стран мира - впервые судно в надводном плавании достигло географической точки Северного полюса. С этого момента арктическое судоходство обрело новые горизонты возможностей", - отметил Вячеслав Рукша.

На льду установили 10-метровый флагшток, а капитан "Арктики" Юрий Кучиев (1919-2005) прикрепил к нему древко экспедиции Георгия Седова. Под лед опустили капсулу с текстом советского гимна и проектом конституции СССР 1977 года, точная копия этой капсулы хранится в Музее Арктики и Антарктики.

Дорогой капитана Грея

В том же музее находится и древко знамени экспедиции Георгия Седова - экспонат, связавший в одну историю три полярные экспедиции - дореволюционный поход Георгия Седова, советский поход "Арктики" к Северному полюсу в 1977 году и стартующую в воскресенье на атомоходе "50 лет Победы".

"40 лет назад капитан Юрий Кучиев взял его в музее, чтобы воплотить мечту Седова - дойти до Северного полюса. Почти как у Александра Грина в "Алых парусах". Седов не дошел, погиб в 1914 году, а Кучиев дошел и донес до полюса древко знамени экспедиции Седова", - рассказала директор музея Мария Дукальская.

В память об этом на древке появилось металлическое кольцо с надписью "Это древко Седова мы донесли до Северного Полюса. 17.08.77 борт а/л "Арктика". Рядом с древком в витрине - фотография Юрия Кучиева с древком Седова на Северном полюсе и полярники, вставшие в круг вокруг полюса, чтобы за минуту совершить кругосветное путешествие, пересекая все меридианы.

"Организаторы нынешней экспедиции тоже просили выдать им древко знамени экспедиции Георгия Седова из музейной экспозиции на время похода на Северный полюс. Но я была вынуждена отказать", - сказала Мария Дукальская.

Она пояснила, почему это стало невозможно: "Древко - в постоянной экспозиции музея, оно входит в состав музейного фонда России. Для любого его перемещения необходимы разрешения Росгидромета, в структуру которого входит музей, и Министерства культуры. Эти разрешения получить невозможно, потому что экспонат требует специального режима температуры и влажности, что невозможно обеспечить во время экспедиции".

Первый капитан "Арктики"

Вспоминая о легендарном походе к полюсу в интервью биографу Татьяне Захаровой, первый капитал атомохода "Арктика" Юрий Кучиев почти не говорил о себе, зато с теплотой отзывался о товарищах по походу к полюсу в 1977 году.

"Настоящими героями этого рейса были инженер-гидролог Валерий Лосев и пилоты вертолета Виталий Петров и Евгений Миронов. Они свыше 60 часов провели в воздухе, отыскивая для нас наиболее безопасную дорогу к полюсу", - отмечал он. Вернувшись из похода, Кучиев навестил 83-летнего Ивана Папанина, руководителя первой в мире дрейфующей станции вблизи Северного полюса, высаженной авиаотрядом в 1937 году, и тот возмутился: "Почему меня не взяли с собой на макушку Земли?" - пишет Татьяна Захарова.

Кучиева называли "двигателем Арктики" за огромный профессионализм и авторитет, и "горным орлом" - за проницательный огненный взгляд, одинаковый на фотографиях разных лет. Руководитель нынешней экспедиции Вячеслав Рукша сказал корреспонденту ТАСС, что считает его "своим учителем, как и многие полярники".

"Это был титан. Безукоризненно честный, порядочный, профессионал высочайшего класса, предельно строгий к себе. Таких людей любят и ценят, на них равняются", - сказал Виктор Боярский. Он рассказал, что в 2006 году, через год после кончины Кучиева, по его завещанию урну с его прахом опустили на дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе.

"Я участвовал в этой церемонии. Мы подошли к полюсу на ледоколе "Ямал" и опустили под лед две урны - Юрия Кучиева и его супруги", - рассказал Боярский.

Старшему помощнику капитана атомохода "50 лет Победы" Андрею Горбаню Юрий Кучиев знаком только по книгам. "Рейс, который мы посвящаем 40-летию достижения Северного полюса капитаном Кучевым, будет для меня примерно 28-м походом на полюс. Уверен, что всегда тяжелее всех первому, потому что он идет в неизвестность, а дальше - дорожка проторена", - заметил собеседник агентства. Он также сказал, что в последние несколько лет достигать полюса стало легче - льды не такие мощные, как раньше.

Программа конференции

Участники конференции на борту атомохода "50 лет Победы" уделят внимание личности капитана Кучиева, а также поднимут вопрос о судьбе атомохода "Арктика", который, по существующему плану, пойдет на распил в 2021 году. Судно спущено на воду в 1975 году, его эксплуатация завершилась в 2008 году. "Время еще есть. Мы будем продолжать искать возможности, чтобы уникальное судно стало музеем, а не металлоломом", - отметил Боярский, уточнив, что во время конференции "об этом обязательно пойдет речь".

Атомоход "Арктика" был первым из ледоколов новой серии. Затем на Балтийском заводе в Ленинграде - Санкт-Петербурге их построили еще 5 по тому же проекту: "Сибирь", "Россия", "Советский Союз", "Ямал", "50 лет Победы".

Также внимание участников конференции будет сконцентрировано на истории освоения Арктики, истории атомного флота, изменении окружающей среды Арктики. Об освящении Северного полюса расскажет владыка Иаков, епископ Нарьян-Марский и Мезенский.

Руководитель научной программы экспедиции Геннадий Матишов, океанолог, директор Мурманского морского биологического института, председатель Южного научного центра РАН, которому предстоит побывать на полюсе впервые, сказал ТАСС, что в научную программу похода входит отбор проб льда и воды в местах остановок - у архипелага Земля Франца-Иосифа и на Северном полюсе, а также наблюдение за флорой и фауной (птицы, медведи).

"Главное, что меня интересует - это лед приполярной области. Его структура, количество. Уже 20 лет говорят о глобальном потеплении, но Арктика по-прежнему покрыта льдами, что говорит в пользу цикличности процессов потепления-похолодания", - сказал он.

Возвращение участников полярного похода в Мурманск запланировано на 23 августа.