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В ДТП с несовершеннолетними в ХМАО погиб 11-летний ребенок

В стране
13 августа, 9:31 UTC+3 ТАСС ТАСС 13, августа. /ТАСС

Двое подростков, находившихся в автомобиле, госпитализированы

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ТАСС, 13 августа. /ТАСС/. Трое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры), погиб 11-летний ребенок. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Вечером 12 августа произошло ДТП в Сургутском районе. В автомобиле находились трое несовершеннолетних. Один мальчик 11 лет погиб", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что 17-летний молодой человек и 15-летняя девушка госпитализированы. "Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Материалы проверки собраны и переданы в следственный комитет", - уточнили в пресс-службе.

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