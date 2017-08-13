Случай АЧС выявлен еще в одном муниципалитете Владимирской области

ВЛАДИМИР, 13 августа. /ТАСС/. Случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) выявлен на территории ЗАТО Радужный во Владимирской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В ГУ МЧС России по Владимирской области поступила информация о выявлении случая заболевания вирусом АЧС на территории ЗАТО г. Радужный", - сообщили в ведомстве.

Случай выявлен 12 августа. На территории Радужного планируется проведение ветеринарно-санитарных мероприятий.

Очаг в Радужном стал 14-м с начала июля во Владимирской области, где карантин уже объявлен в восьми из 16 районов. Среди заболевших животных есть кабаны и домашние свиньи. По данным властей, из-за борьбы с АЧС за последние пять лет поголовье диких кабанов в регионе сократилось на 87%.

АЧС проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Ее вспышки обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для свиней. Зараженное поголовье уничтожается во избежание распространения болезни.