Атомоход "50 лет Победы" отправился в памятный поход к Северному полюсу

МУРМАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Атомный ледокол "50 лет Победы" в воскресенье вечером отправился из Мурманска в рейс, который полностью повторит маршрут экспедиции 1977 года, открывшей надводным судам Северный полюс. В походе примут участие около 100 человек, среди которых есть и участники первой экспедиции, передает корреспондент ТАСС с борта ледокола.

17 августа 1977 года команда под началом капитана Юрия Кучиева впервые надводным путем достигла Северного полюса на атомоходе "Арктика". Экспедиция 2017 года планирует добраться до самой северной точки земли также 17 августа и водрузить там флаг в память о первооткрывателях полюса.

В рамках похода на ледоколе "50 лет Победы" пройдет конференция, участники которой обсудят дальнейшую судьбу уже списанного ледокола "Арктика", экологические вопросы Арктического региона, а главной темой станет развитие круглогодичной навигации по всему маршруту Севморпути.

"Главная цель этой конференции - понять, насколько экономически целесообразно развивать круглогодичную навигацию по всей трассе Северного морского пути. Это главная задача. Все это будет обсуждаться", - сообщил ТАСС руководитель похода, генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша.

Он уверен, что в ближайшем будущем Атомфлоту удастся обеспечить круглогодичную навигацию по всему маршруту Севморпути, тогда как сейчас круглый год навигация осуществляется только в Западной Арктике. "Наши ветераны освоили Карское море, и все увидели, что атомная энергия на ледоколах способна обеспечить стабильную, устойчивую круглогодичную навигацию. Сейчас мы готовимся, и я думаю, что в ближайшие пять-семь лет должны сделать такой шаг по всему Северному Ледовитому океану, по всей трассе Северного морского пути", - сказал Рукша.

Участие в походе атомного ледокола "50 лет Победы" и в плавучей конференции также примут представители Госдумы, Совета Федерации, госкорпорации "Росатом", полярники разных поколений. Среди них председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, председатель Полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский.