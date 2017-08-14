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Во всех школах Ингушетии планируют открыть шахматные секции

В стране
14 августа, 1:14 UTC+3 МАГАС МАГАС 14, августа. /ТАСС

Власти региона заявляют, что хотят вывести юных ингушских шахматистов "на мировой уровень"

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МАГАС, 14 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены во всех образовательных школах республики открыть секции по шахматам. Об этом сообщил в воскресенье журналистам глава региона Юнус-Бек Евкуров на закрытии второго международного шахматного турнира "Башня Согласия", состоявшегося в Магасе.

"Мы долго думали, чем можно было бы дополнить школьный образовательный процесс, и остановились на шахматах. Они развивают логическое мышление, учат вдумчивости и несут в себе много полезного. Мы постепенно будем внедрять шахматные секции во все школы республики, но это задача не одного года. Нужно будет подготовить педагогические кадры, которые смогут обучать детей, а также соответствующую инфраструктуру", - цитирует Евкурова пресс-служба правительства Ингушетии.

Президент региональной шахматной федерации Алихан Харсиев, отметил, что организация стремится вывести ингушских шахматистов на мировой уровень.

"Это реальная цель - несколько лет назад на уровне СКФО не слышали о наших шахматистах, а сегодня наши ребята занимают призовые места и находятся в первой пятерке на различных турнирах. В прошлом году в Махачкале они обошли команду из Калмыкии, которая десятилетиями занимается шахматами. Они стали вторыми, после дагестанских шахматистов, которые имеют сильную шахматную школу и своего международного гроссмейстера", - сказал он.

Второй международный шахматный турнир "Башня Согласия" с участием шахматистов из России, Израиля, Испании, Киргизии и других стран проходил в Ингушетии со 2 по 13 августа по швейцарской системе в девять туров (в соответствии с действующими правилами Международной шахматной федерации). Мероприятие было организовано местным спортклубом "Ади Ахмад" и правительством республики при поддержке Российской шахматной федерации и Международного школьного шахматного союза.

В рамках фестиваля в республике прошел также детский шахматный турнир "Надежды Северного Кавказа - 2017".

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