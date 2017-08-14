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С января иностранцы смогут въезжать в РФ по электронной визе через 11 пунктов пропуска

В стране
14 августа, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

В настоящее время въехать по электронной визе в Приморский край можно только через два пункта пропуска

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество пунктов пропуска для иностранных граждан, получивших электронные визы, будет увеличено с двух до 11 с января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Павла Волкова.

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"Механизм выдачи электронных виз будет вводиться поэтапно по мере оснащения пунктов пропуска необходимыми программно-техническими комплексами. Со следующего года будут введены дополнительные пункты пропуска. Также по электронной визе можно будет посетить Камчатку и Сахалинскую область", - приводятся его слова в сообщении.

По словам замминистра, в следующем году планируется открыть железнодорожные пункты пропуска Пограничный, Хасан, Махалино, автомобильные пункты пропуска Полтавка, Турий Рог, морские пункты пропуска Зарубино, Петропавловск- Камчатский, Корсаков и Посьет.

В настоящее время въехать по электронной визе можно в Приморский край через два пункта пропуска: морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи.

Сейчас электронные визы, оформить которые можно через специальный сайт, доступны гражданам 18 государств. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран, как Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

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