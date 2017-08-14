Город мореходов и солеваров: вологодская Тотьма отметила 880-летие

ТОТЬМА, 14 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Город первых русских солеваров и мореходов, бывший средневековый порт на Сухоне, обладатель храмов XVII-XIX веков в стиле "тотемского барокко" - старинный город Тотьма в Вологодской области отметил 880-летие. Юбилейные торжества собрали такое количество гостей, что, по признанию местных жителей, население города выросло на время мероприятий практически вдвое.

Нет отбоя от гостей

Путь из Вологды в Тотьму занимает около четырех часов, причем не по самой лучшей дороге - на некоторых участках идет ремонт. Но путешественников это не смущает. Как рассказал ТАСС руководитель отдела туризма и общественных проектов администрации Тотемского района Артем Чернега, в дни празднования 880-летия население десятитысячной Тотьмы будто выросло вдвое.

Тотьма © Валентина Певцова

"Ко Дню города к тотьмичам всегда приезжают их родственники и туристы. Все гостиницы забиты "под завязку", с 10 по 15 августа все занято", - сказал Чернега.

Гости и местные жители с удовольствием посещают праздничные интерактивные площадки: дом-музей основателя и первого коменданта Форт-Росса (США), уроженца Тотьмы Ивана Кускова, музей церковной старины, расположенный в бывшем храме Успения Пресвятой Богородицы XIX века, с ее колокольни на 52-метровой высоте открывается лучший вид на реку Сухону.

Свою программу приготовил музей первооткрывателей-мореходов, который с 1996 года действует в здании Входоиерусалимской церкви. Пользуется популярностью экспозиция "Антресоль", рассказывающая о солеварении в Тотемском районе. На празднике выступили звонари из Тотьмы, Москвы и Санкт-Петербурга, которые устроили мини-фестиваль.

Наследники традиций

Город приготовил к юбилею большую праздничную программу, основанную на возрождении старинных и закреплении новых традиций. В городе открылась Преображенская ярмарка, которая в старину ежегодно проходила в преддверии православного праздника Преображения Господня (19 августа), но была упразднена в советское время и возрождена в 1990-е годы.

На ярмарке представлено каждое поселение Тотемского района. К примеру, Пятовское поселение, где находится деревня Варенцы, историческое место добычи соли, оформило свою палатку в стиле древних солеваров. Толшменское поселение, центром которого является село Никольское, где рос поэт Николай Рубцов, оформило свою палатку на ярмарке в память о поэте.

© Валентина Певцова

Кульминацией торжеств стал колокольный перезвон с крепостью Росс (Форт-Росс) в американской Калифорнии, которую основал уроженец Тотьмы Иван Кусков и десять лет был ее комендантом. Эта традиция зародилась в начале 1990-х годов, ее инициаторами выступают Тотемское музейное объединение и московское историко-просветительское общество "Русская Америка", президентом которого является уроженец Тотьмы Владимир Колычев. В 2017 году перезвон состоялся в 26-й раз.

"Всегда рад видеть наших друзей здесь, пожалуйста, в любое время приезжайте", - обратился к жителям и гостям города по-русски сотрудник национального музея-заповедника Форт Росс Хенк Бернбаум в ходе онлайн-трансляции из США.

Он также поблагодарил Тотьму за поддержку, портреты Ивана и Екатерины Кусковых (Форт-Россу были подарены копии портретов, оригиналы их хранятся в Тотьме) и колокола, которые власти Вологды подарили американской крепости в 2012 году и которые теперь участвуют в перезвоне.

На площадке возле дома-музея Ивана Кускова прошло театрализованное представление "Русская Америка" с участием актеров местных театров.

Возрождение

Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, чьи родители родом из Тотемского района, в настоящее время город начинает возрождаться.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников © Владимир Смирнов/ТАСС

"В Спасо-Суморином монастыре, который долгое-долгое время был в забвении, начались службы. Восстанавливаем святыни, дороги, социальные объекты строим, принято решение закончить строительство инфекционного отделения центральной районной больницы, 118 млн рублей инвестиций в этом году будет вложено - все потихонечку возрождаем. Это древняя русская намоленная земля, я очень рад, что отсюда родом", - сказал журналистам Кувшинников.

О Тотьме

Тотьма вошла в список особо ценных исторических городов России (всего в нем 41 город), сохранивших планировку и большую часть старинной застройки - и каменной, и деревянной. Статус памятника имеют более 40 зданий Тотьмы. Самое раннее летописное упоминание о поселении, которое находилось на берегах реки Старая Тотьма, относится к 1137 году.

С ХIII века жители Тотьмы начали активно заниматься добычей соли. Считается, что здесь впервые на Руси научились рыть шахтные колодцы, устраивать рассолоподъемные трубы и выпаривать соль, добыча которой достигала 200 тыс. пудов в год.

На сегодняшний день Тотьма выступила одним из инициаторов создания "Ассоциации соляных городов России", в которую также вошли Солигалич, Сольвычегодск, Соликамск, Соль-Илецк и село Некрасовское.

© Валентина Певцова

В XVII веке через Тотьму велась торговля по Северо-Двинскому водному пути, здесь останавливались до 500 торговых судов. Все в городе строилось на "избытки" капитала купцов-мореходов. В благодарность за каждый успешно проведенный поход купцы ставили храмы, соревнуясь друг с другом по их красоте и величию.

Здания выполнены в стиле "тотемского барокко" - вытянуты в высоту и очертаниями напоминают парусники. Особое очарование им придают картуши - узоры на фасадах в виде развернутых свитков или карт. Всего в Тотьме более 40 видов картушей. Подобные встречаются также в Сибири, по пути следования тотемских мореходов.