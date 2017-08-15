В Калининграде открывается первый Балтийский пленэр с участием художников Крыма

КАЛИНИНГРАД, 15 августа. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Первый Балтийский академический пленэр с участием известных художников Крыма открывается во вторник в Калининграде, сообщила ТАСС пресс-секретарь Музея Мирового океана Инесса Зайковская, который выступает организатором встречи.

"На Первый Балтийский академический пленэр, который проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Российской академии художеств, приглашены пять известных крымских мастеров - членов творческого объединения южнорусских художников Севастополя, воссозданного в 2015 году", - сказала она.

В составе группы вошли заслуженные художники Крыма и Украины Николай Дудченко, Елена Молчанова-Дудченко и Рамазан Усеинов, а также Даниил Волков и Игорь Шипилин - председатель творческого объединения. Куратор проекта - председатель Южного регионального отделения Российской академии художеств, академик Сергей Олешня.

"До 26 августа художники Крыма будут творить в различных точках калининградского побережья Балтийского моря. Для этого мы выбрали самые интересные с точки зрения художников места: живописные окрестности курортов Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного, неповторимую заповедную Куршскую косу, а также самый западный российский город-порт Балтийск, и, конечно же, Калининград", - говорит Зайковская.

Набережная исторического флота Музея Мирового океана на реке Преголя в Калининграде станет точкой для создания первых этюдов крымскими художниками на российской Балтике. "В их распоряжении - легендарное научно-исследовательское судно "Витязь", боевая подводная лодка, последнее судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев", последний плавучий маяк "Ирбенский" и другие плавучие экспонаты музея, которые всегда привлекают художников", - замечает собеседница.

Созданные во время первого Балтийского академического пленэра работы художников станут основой выставки в Морском выставочном центре Музея Мирового океана. В экспозиции будут представлены также произведения, привезенные специально из Крыма. Крымские мастера приняли решение передать по две картины, созданные во время пребывания в Калининграде, в фонды Музея Мирового океана, заключила Зайковская.