Число обращений к врачам по поводу укусов клещей достигло 444 тысяч

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 444 тыс. россиян обратились к врачам по поводу укусов клещей, из них клещевой вирусный энцефалит был обнаружен у 1260 человек. Об этом сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации зарегистрировано 1260 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 3377 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что количество заболевших ниже уровня 2016 года.

Всего, по состоянию на 11 августа, к медикам обратились более 444 тыс. человек по поводу укусов клещей. По информации ведомства, наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Тюменской, Челябинской областях. "В Кировской области количество пострадавших от клещей снизилось в 1,6 раза, Вологодской области - в 1,4 раза", - уточнили в ведомстве.

С 16 марта 2017 года в ведомстве ведется еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. На 11 августа химические обработки проведены на 231 тыс. га, план обработки выполнен на 168%.