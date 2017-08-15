Камчатские рыбаки добыли на 16,3% лососей больше, чем в 2016 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Рыболовецкие предприятия Камчатского края добыли с начала путины (1 июня) на 16,3% лососей больше, чем за аналогичный период 2016 года и на 38,2% больше, чем в период с июня по август в 2015 году. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"С начала путины [1 июня] предприятиями Камчатского края добыто 222,8 тыс. т лососей. На указанную дату в 2016 году было выловлено 191,5 тыс. т тихоокеанских лососей, а в 2015 году - 161,2 тыс. т", - сообщила пресс-служба.

Большая часть улова - 160,5 тыс. т - это горбуша. Также добыто 36,9 тыс. т нерки, 24,4 тыс. т кеты. Основной объем вылова пришелся на Карагинскую подзону, где за время путины было добыто 158,7 тыс. т лососей, из них вылов горбуши составил 146,7 тыс. т, что почти в два раза превышает первоначальный рекомендованный объем вылова.

"На восточном побережье полуострова сейчас продолжается промысел кеты, нерки, начался промысел кижуча. Продолжают работу рыбохозяйственные предприятия и на западной Камчатке. Там добыто 40,3 тыс. т тихоокеанских лососей, из них более 20 тыс. т составил вылов нерки реки Озерная", -

говорится в сообщении.

Лососевая путина стартовала на Камчатке 1 июня. По первоначальному прогнозу ученых в этом году рыбакам было разрешено добыть 186 тыс. т рыбы, однако из-за хорошего подхода лососей на нерест, прогноз был скорректирован в сторону увеличения и сейчас разрешенный к вылову лимит составляет почти 240 тыс. т.