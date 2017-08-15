Град повредил в Крыму более 1 тыс. га садов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Град, выпавший в понедельник в двух районах Крыма, повредил более 1,1 тыс. га садов, сообщил вице-премьер правительства республики Юрий Гоцанюк.
"В Белогорском и Красногвардейском районах выпал крупный град, ущерб определяется. Территория (садов), поврежденная градом, составила более 1,1 тыс. га. Это именно та территория, где произрастают фруктовые деревья. Процент повреждения фруктов в целом достигает более 70%", - сказал он во вторник на заседании правительства Крыма.
По словам очевидцев, в Белогорске выпал град размером с куриное яйцо. Сообщалось, что он побил деревья и автомобили.
Во вторник в Крыму сохраняется экстренное предупреждение, ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал до 25 м/с. МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с подтоплением низменностей, нарушением работы ливневых систем, обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных рекламных конструкций и ветхих строений.
Это не первый случай гибели урожая фруктов в Крыму в 2017 году из-за града. 22 мая в ряде районов полуострова прошел сильный град, больше всего пострадал Симферопольский район, где практически полностью погиб будущий урожай яблок, черешни, вишни, персиков и сливы.