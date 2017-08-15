Универсальные производственные здания для МСП построят в ТОР "Кангалассы" в Якутии

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Универсальные производственные здания, где на условиях льготной аренды смогут размещать свои производства предприниматели малого и среднего бизнеса, планируется построить на территории опережающего развития (ТОР) "Кангалассы" в Якутии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"Мы планируем расширить линейку предоставляемых услуг для предприятий малого и среднего бизнеса. Хотим строить универсальные производственные здания для сдачи площадей на льготных условиях компаниям МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС)", - приводит пресс-служба слова директора ТОР "Кангалассы" Дмитрия Борисова.

По его словам, такое обеспечение площадями позволит инвестору сразу развернуть производство и с первого дня получать налоговые льготы и преференции, а не ждать пока будет завершено строительство собственных помещений.

"Благодаря этому проекты смогут запускаться быстрее и более эффективно реализовываться. Если говорить о сроках, то обычно год идет проектирование, год строительство. То есть мы на два года раньше сможем дать старт новым предприятиям", - сказал Борисов.

При этом, как отметил директор ТОР, в "Кангалассы" ведется дифференцированный подход к резидентам. "У нас есть два направления работы с резидентами - это крупный бизнес, как "Саюри" (японский тепличный комплекс - прим. ТАСС), которым нужен гарантированный земельный участок и статус резидента ТОР, благодаря которому они получают налоговые льготы. Второй тип - работа с малым бизнесом. Сейчас мы обкатываем применение режима ТОР для таких инвесторов. Малый бизнес заинтересован в полном сопровождении на всех этапах, когда мы фактически ведем этот проект с нуля до запуска", - пояснил он.

Сейчас из десяти резидентов ТОР "Кангалассы" трое уже запустили свои производственные мощности, еще трое - до конца этого года введут свои предприятия. Заявки 15 предприятий находятся на стадии рассмотрения на получение статуса резидента ТОР "Кангалассы" общим объемом частных инвестиций 3,2 млрд рублей.