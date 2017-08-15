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В Смоленской области ищут новые помещения для фабрики, в которой произошел крупный пожар

В стране
15 августа, 14:59 UTC+3 ТАСС

Сгоревшее здание цеха восстановлению не подлежит, но в отдельной его части планируется запустить временное производство

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ТАСС, 15 августа. Власти Смоленской области подберут новые помещения для возобновления работы швейного производства фабрики "Шарм", где в результате пожара сгорел один из цехов, в котором работало более 400 человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

Пожар на фабрике начался 10 августа около 14:00 мск, ликвидировать горение удалось около 1:00 мск в пятницу. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. метров. При тушении в цехе было обнаружено тело 33-летней работницы фабрики. По факту пожара возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"Я дал соответствующие поручения своим подчиненным об оказании руководству фабрики сопровождения по подбору помещений для возобновления работы", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Алексея Островского со встречи с акционерами предприятия. Как сообщил главе региона акционер компании "Твое" (продукцию этого бренда выпускает фабрика) Игорь Юшкевич, в сгоревшем цехе фабрики работало более 400 человек.

Чтобы заново запустить швейное производство, необходимы помещения площадью свыше 13 тыс. кв. метров. Сгоревшее здание цеха восстановлению не подлежит, но в отдельной его части планируется запустить временное производство. "Нам осталось найти новые площади в Смоленске. Будем признательны, если администрация области окажет нам в этом содействие", - сказал Юшкевич на встрече с губернатором.

Представители компании "Твое" и администрации региона решили проводить работу по восстановлению фабрики совместными усилиями, для того чтобы избежать сокращения сотрудников. Как отметили в пресс-службе обладминистрации, компания не намерена отказываться от планов по удвоению объемов производства одежды в Смоленске. "Мы производили порядка 350-370 тонн продукции в месяц, в обозримой перспективе планировали выйти на 600 тонн. Мы не отказываемся от своих планов", - сказал Юшкевич.

Учитывая трудное положение предприятия, власти региона пообещали содействовать в реструктуризации части налоговых платежей предприятия за 2017 год, также будет рассмотрен вопрос льготного кредитования компании через Фонд развития промышленности, Корпорацию МСП. Кредит "Шарм" получит как предприятие среднего бизнеса.

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