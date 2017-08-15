В Дагестане 1 октября планируют открыть музей "Россия - моя история"

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ТАСС, 15 августа. Исторический парк "Россия - моя история" планируется открыть в Махачкале 1 октября 2017 года. По площади музей станет самым большим в стране, сообщил во вторник глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
"Он будет богат дагестанским контентом, чему мы уделяем большое внимание, поскольку важно показать историю страны в целом. Наш контент должен быть не столько историко- этнографическим, сколько духовным и культурным. Исторический парк станет частью образовательных программ в школах и вузах. На сегодняшний день никаких сомнений не вызывает то, что мы этот объект сдадим и 1 октября откроем", - сказал Абдулатипов на встрече с главным советником управления президента РФ по внутренней политике Романом Балашовым и управляющим директором Фонда гуманитарных проектов Иваном Есиным.
По замыслу, в парке разместят медиаинсталляции, способные максимально реалистично погрузить посетителей в историю России от Рюриковичей до наших дней. Для этого будут задействованы современные технологии - видеостены, живые книги, 3D-реконструкции городов и сражений.
"Кроме того, из всех экскурсоводов по регионам, которых мы видели, кандидаты, представленные Дагестанским некоммерческим фондом "Россия - моя история. Город Махачкала" (три доктора наук, остальные - кандидаты исторических наук), являются самыми лучшими. Теперь ясно, что другие регионы будут перенимать опыт Дагестана в реализации данного проекта", - отметил Есин.