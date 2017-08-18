Птицы Куршской косы: как их ловят и с чем едят

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Куршская коса — узкая полоска суши в заливе Балтийского моря между российской Калининградской областью и литовской Клайпедой. Она едва различима на картах, но притягивает тысячи туристов уникальным ландшафтом. Это Национальный парк под охраной ЮНЕСКО, где деревья причудливо изгибаются (здесь говорят "танцуют"), а ветер северных морей "шевелит" текучие песчаные дюны. Но интересна она не только видами и атмосферой: косу называют "птичьим мостом" — здесь проходит Беломоро-Балтийский путь миграции. Весной и осенью через этот небольшой участок суши пролетают около 2 млн птиц в сутки.
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В одном из самых узких мест косы — чуть больше 400 метров — находится уникальная орнитологическая станция с самыми большими ловушками для птиц в мире.
— Это наше советское изобретение, — гордо показывает Леонид Соколов на конструкцию из сетей, лебедок и тросов. Ее масштабы — 15 метров в высоту, 35 в ширину и 75 в длину.
Леонид Соколов — ученый-орнитолог Зоологического института в Санкт-Петербурге. Вот уже 43 года весь "перелетный" период — с апреля по ноябрь — он работает здесь. Профессиональную увлеченность выдает соломенная шляпа, украшенная значками в форме птиц и соколиным пером.
Первая станция кольцевания птиц на Куршской косе появилась в 1901 году, и создал ее немец Иоганн Тинеман. Профессор с богословским образованием, он хотел быть пастырем, но в одной из поездок по Пруссии так был восхищен местным птичьим разнообразием, что забросил служение и переквалифицировался в орнитолога.
— Немцы кольцевали здесь птиц 43 года, но ловили совсем не так: они сыпали еду на землю, сажали туда манную птицу, потом дергали за веревку, и сети падали сверху. Это был старый неудобный метод. Мы решили ловить как рыбу. В 1957 году поставили пробную ловушку, и за осень в нее залетело 10 тыс. птиц. Стало ясно, что метод работает, а ума у птиц не намного больше, чем у рыб.
Первое время на станции работало восемь ловушек, сейчас их две: одна "смотрит" на север и в сентябре-октябре будет ловить летящих на зимовку птиц. Другая — весенняя — развернута в противоположную сторону и работает в основном в апреле.
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— Когда в 1980 году было четыре ловушки, мы поставили рекорд — 9 тыс. за день, — рассказывает орнитолог. — Это был кошмарный день, птиц мы не любили в этот день, и жить нам не хотелось, но всех окольцевали. Нас было восемь сотрудников. То есть один человек физически может тысячу окольцевать, но после этого он уже не человек: ничего не может и еще во сне кольцует.
За 60 лет в ловушки ученых попало 3 млн птиц примерно 250 видов. Но станция не только для науки — за год через ее сети проходят тысячи туристов. В прошлом году здесь побывало 25 тыс. человек, в этом — уже больше 30 тыс. Много приезжает иностранцев, особенно объятых ностальгией немцев.
— Кто повыше — остаемся здесь, мелкие — со мной в лабораторию, — командует Леонид Викторович. Перед ним толпа туристов из разных городов России: дети и взрослые с большим интересом слушают влюбленного в свою профессию доктора наук.
Соколов начинает с демонстрации "бус" из колец разных размеров: для королька и для лебедя. Они выполнены из легкого алюминия, поэтому: "Не волнуемся! Птичке не тяжело".
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— Это для королька, для крапивника, пеночки. А вот колечко для синички. Вот так держат птицу не для удушения, не надо волноваться — за 43 года работы здесь я мало кого придушил, и то в основном туристов.
Орнитолог аккуратно защелкивает колечко, проверяет, чтобы оно свободно "гуляло" по лапке, и переходит к регистрации. Синица попалась молодая — "желторотик", около полутора месяцев. Будь птица постарше, орнитолог смог бы определить и записать в книгу ее пол, но в этом возрасте самцы и самки выглядят одинаково. Эта синица уже живет без родителей и в октябре полетит во Францию, рассказывает Соколов. Вместо календаря у нее наблюдательность: она изучает долготу дня.
— Как только день начнет сокращаться — это сигнал: пора рвать когти! Перед этим будет много кушать, запасая жир.
Запас жира тоже оценивается при регистрации. Для этого ученый дует птице на брюшко: между перьев под тонкой кожей хорошо различимы желтый жир или красные мышцы. Мелкие певчие птицы свои запасы жира тратят экономно — одного грамма им хватает на 200–300 километров полета.
— Теперь крыло измеряем. Оказывается, чем длиннее миграция, тем длиннее крылья. Эта летит во Францию — крыло 75 миллиметров, а ласточка в ЮАР летит — 130 миллиметров, в два раза почти длиннее. И последняя операция: делаем из нее мороженое! — Леонид Викторович помещает синицу в свернутое в виде вафельного рожка приспособление для взвешивания. — Вот, почти 16 граммов. А ястреба мы в бутылку от кетчупа засовывали.
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После всех процедур птицу отпускают. Первые 10 минут она пытается снять кольцо на ближайшей ветке, но потом привыкает и летает с ним всю жизнь.
— Зяблик с нашим кольцом 12 лет возвращался из Франции в эту ловушку, 40 раз мы его ловили. То есть птицы точно находят свой километр, и никто не знает, как они это делают. Нобелевская премия обещана тем, кто разгадает.
Зяблик — самый массовый вид на косе, в некоторые дни орнитологи ловили их по 6 тыс. в день. Название станции — "Фрингилла" — так и переводится с латыни: "зяблик".
Повторно попавших к орнитологам птиц записывают в отдельный журнал.
— В основном наши, но и иностранцы залетают. Вот 3 апреля попалась синица лазоревка из Литвы, а вот королечек из Дании, — Соколов листает журнал. — И мы сразу туда письма пишем электронные и обмениваемся информацией.
Данные эти для орнитологов крайне важны: они позволяют проследить пути миграции птиц и уже привели к неожиданным открытиям.
— Американские птицы обычно летают только между Северной и Южной Америками, но этих, видно, штормом занесло в Атлантический океан — две небольшие индиговые овсянки (цвета джинсов) добрались сюда. Значит, они пролетели над океаном без остановки 3,5 тыс. километров, и ушло у них на это четверо суток.
Почти 4 тыс. километров без остановки пролетает китайская кукушка, чтобы попасть на родину в Африку. Малый веретенник восемь суток машет крыльями, чтобы добраться из Аляски в Новую Зеландию — 11,5 тыс. километров.
— Но самый дальний мигрант — полярная крачка. Эта достаточно небольшая птица гнездится в Арктике, а зимовать летит, непонятно зачем, в Антарктиду. 35 тыс. километров летит туда и 35 тыс. километров обратно. Зачем? Питается она рыбой. Не обязательно в Антарктиду пилить.
Этот вопрос пока без ответа.
Леонид Викторович показывает туристам специальные "карманы", не дающие птицам выбраться наружу: "Глупые летят прямо туда, а умных мы и не кольцуем".
Орнитолог перечисляет когда-либо окольцованных "Фрингиллой" птиц, начиная с самой крошечной — четырехграммового королька.
— Вот такая кроха ночью летит из Швеции через Балтийское море 400 километров без остановки. Дальше идут зяблики, синицы, покрупнее — дрозды, скворцы. За ними хищники — ястреб-перепелятник очень любит наши ловушки: по 25 ястребов за день ловили.
"Мелочь", по словам ученого, летит на высоте 1–2 километра, а, к примеру, гуси — 6 километров и выше.
— У меня был как-то в группе военный летчик из Мурманска и уверял, что они встретили гусей на восьми километрах. Вы можете себе представить? Там минус 50 за бортом и разреженный воздух, а гуси летают.
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Почти все птицы попадают в широкую ловушку сами, но одну ученым приходится заманивать. Орнитолог показывает туристам фотографию ушастой совы. Она, по его словам, интересна тем, что путешествует всего раз в жизни — пока молодая и глупая. Молодняк еще не умеет ловить мышей под снегом, поэтому на первую зиму летит туда, где меньше снега и больше еды, — в Западную Европу. Все путешествие записано в генах.
— Выбираем хорошую лунную ночь в октябре либо в апреле, берем с собой студентку-помощницу и прячемся под сосной, из кармана достаем научный прибор для заманивания сов, — Соколов под хохот туристов достает из кармана резиновую мышь. — Даем студентке, чтобы она пищала, и та пищит, если хочет зачет или курсовую.
За ночь, по словам орнитолога, хорошая студентка способна заманить не 5, не 10, а сотню сов.
— А мы читаем, что сова — мудрая птица. Сказки это все! Наивная и доверчивая. Когда к нам знатоки "Что? Где? Когда?" прилетали — у них же сова мудрость символизирует, — мы говорим: ребята, ну кого вы взяли? Обалдели, что ли? Ворону надо брать!
Серую ворону, говорит Соколов, вы не заманите ни мышкой, ни сыром, ни колбасой. Эта птица научилась раскалывать орехи, закладывая их в стыки рельсов или под колеса машин. Вот интеллект!
— Вороны же и развлекаются интеллектуально. Очень любят кремлевские купола: поднимаются, садятся попой и съезжают. Любят кататься. Возникла проблема: купола покрыты сусальным золотом, они сдирают его коготками и выносят за пределы Кремля. А это криминал.
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За помощью к орнитологам, вспоминает Соколов, обращалась целая правительственная делегация во главе с тогдашним премьер-министром Николаем Рыжковым. К тому моменту перепробовали уже многое: и холостыми выстрелами отпугивали, и соколов на охрану нанимали. Был даже особо изощренный способ.
— Услышали, что можно криками ужаса отпугивать. Поймали несчастную ворону, драли ей перья, она орала благим матом, записали на диктофон и по Кремлю с утра этот ор включали. Но ворона — любознательная птица, все слетелись посмотреть: кто так дико орет? Ворон стало в Кремле только больше, — рассказывает байку Соколов.
Рыжкову он тогда посоветовал оставить Кремль воронам, а самим переехать в другое место.
Поймать серую ворону непросто, но именно она стала первой окольцованной немецкими орнитологами птицей Куршской косы. Правда, ловили ученые не сами, а выкупали птиц у местных жителей — "кусателей ворон".
Дикие племена куршей, жившие на этой территории с давних времен, ловили ворон не для науки, а на еду. А "кусателями ворон" их прозвали за оригинальный способ умерщвления пойманной птицы — укусом в голову.
— Из ворон готовили фирменное блюдо: здесь подавалась копченая ворона. Сейчас вам только рыбу копченую дадут, а у них ворона была. Кстати, серую ворону можно кушать, у нее белое мясо, как у курицы, — говорит орнитолог.
Ворон курши не только коптили, но и солили на зиму бочками. Некоторые рестораны Калининградской области и сейчас включают в меню "Куршскую ворону", заменяя основной ингредиент мясом кролика.
Леонид Викторович предостерегает своих слушателей от неразумного кормления перелетных птиц. Обманутые хорошим прикормом осенью, они часто отказываются от планов зимовки и остаются в городах, где о них потом забывают.
— Сейчас на помойках стали оставаться скворцы, грачи, которые раньше всегда улетали. Помните картину "Грачи прилетели"? Так вот теперь грачи всю зиму по помойкам лазят и никуда не собираются лететь.
Решение отказаться от зимовки может стать для птиц смертельным. Соколов привел пример с утками, которые перестали улетать из Москвы и Санкт-Петербурга во Францию из-за хорошей кормежки от добродушных пенсионеров.
— 1991–1992 год, кризис в стране. Зарплаты не платят, пенсии закончились, пенсионеры перестали кормить уток. И все уточки зимой дали дуба. Сейчас опять много уток. Откуда они взялись? Оказывается, среди уток 70% верят пенсионерам и остаются, а 30% не верят — и правильно делают. Вот эти 30% неверящих улетели во Францию и Голландию в 1990-х годах, выжили, вернулись и восстановили нам всю популяцию.
Перед учеными "Фрингиллы" стоит несколько задач, и одна из них связана с предотвращением эпидемий. Птицы, по словам Соколова, настоящее бактериологическое оружие, они способны разносить вирусы на огромные расстояния. Именно они принесли в Россию чисто африканское смертельное заболевание — лихорадку Западного Нила.
Сейчас орнитологи берут у птиц капельку крови и отправляют в Институт гриппа в Санкт-Петербурге. Так выяснилось, что у ласточек есть антитела гриппа, которым мы от них уже заразились, — H5N1.
Основная же задача, для которой станция создавалась, — выяснить, куда птицы летят зимовать и как находят дорогу обратно. Вопрос ориентации и навигации птиц, по словам ученого, до сих пор остается открытым.
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— С рыбами более-менее разобрались: рождается малек из икринки, сразу делает химический анализ ручья и запоминает характеристики воды. Пять лет плавает в океане, а затем идет вдоль берега и, как только находит знакомые молекулы, движется в этом направлении и находит родной ручей. Но в воде-то эти молекулы сохраняются, она стабильна. А здесь-то как сохранить? С июля по март все в воздухе перемешается. С рыбами разобрались, а с птицами — нет.
Известно, что для ориентирования птицы могут использовать магнитное поле Земли. Но как это позволяет зяблику 40 раз возвращаться точно на 23-й километр "Фрингиллы", ученым пока не удалось установить.
Дарья Решетникова