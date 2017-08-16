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Ульяновские власти предлагают уравнять в "прозрачности" глав госпредприятий и чиновников

В стране
16 августа, 17:20 UTC+3 ТАСС ТАСС 16, августа. /ТАСС

Инициатива о разработке соответствующих поправок принадлежит ульяновскому губернатору Сергею Морозову

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ТАСС, 16 августа. /ТАСС/. Администрация губернатора Ульяновской области подготовила поправки к федеральному антикоррупционному законодательству, позволяющие регионам определять руководителей предприятий с госучастием, на которых будут распространяться требования по конфликту интересов, декларированию доходов, отрешению от должности. Об этом сообщил ТАСС начальник государственно-правового управления администрации Алексей Преображенский.

Он добавил, что данные поправки администрация в августе представит в совет законодателей при Федеральном Собрании.

Преображенский отметил, что сейчас в отношении губернаторов, их заместителей, руководителей органов исполнительной власти действует норма, связанная с противодействием коррупции.

"Они могут быть отрешены от должности по утрате доверия, они сдают декларации со сведениями о доходах и расходах, действует норма о конфликте интересов... Но у нас есть должности, которые не подпадают [под эту норму]. Например, руководители госпредприятий, различные должности в некоммерческих организациях, которые сейчас создаются с участием государства, ... иные должности, которые связаны с госзакупками, с расходами финансовых средств ", - сказал он.

Инициатива о разработке соответствующих поправок принадлежит ульяновскому губернатору Сергею Морозову. "Этот законопроект после разработки в июле рассмотрен экспертным советом при [областной] комиссии [по противодействию коррупции], к нам приезжали из Ассоциации юристов России, поддержали эти инициативы. Сейчас законопроект готовится для внесения в Совет законодателей", - сказал Преображенский.

После "нулевого чтения" в Совете он будет официально внесен на рассмотрение законодательным собранием Ульяновской области в Госдуму. "Где-то в конце августа мы внесем [документ] в Совет законодателей, в начале октября планируем [внести] в Госдуму", - уточнил собеседник агентства.

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