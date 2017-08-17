Регата копий средневековых судов пройдет на фестивале "Ладейное поле" под Липецком

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Организаторы международного молодежного фестиваля исторической реконструкции "Ладейное поле" в Липецкой области, который начинается 17 августа и продлится по 20 августа, проведут регату копий средневековых судов. Об этом рассказал ТАСС организатор мероприятия и председатель регионального клуба исторической реконструкции "Копье" Павел Семенов.

"На четырехдневном фестивале, который 17 августа стартует для 300 реконструкторов и продлится по 20 августа, в субботу запланирован день открытых дверей для туристов. Мы ожидаем около 7 тыс. туристов и специально для них готовим финальный заезд единственной в России гонки копий средневековых судов. Мы расскажем гостям об устройстве и особенностях лодок X века, покажем перетягивание каната на лодках, а также бои на мечах, копьях, топорах", - рассказал Семенов.

По его словам, в регате примут участие две плоскодонные парусные лодки ладейного типа и две килевые, созданные реконструкторами в северной скандинавской традиции X века. "Это весельные лодки: килевые - на восьмерых гребцов и рулевого, плоскодонные - на шестерых гребцов и рулевого. В Центральном федеральном округе копии средневековых лодок X века, кроме нас, никто не делает. Мы их строили сами в разные периоды, с 2008 по 2016 год, ежегодно на этих лодках ходим в походы - по Белому морю, по Азовскому, а в 2011 году ходили до Киева", - добавил Семенов.

Международный молодежный фестиваль исторической реконструкции "Ладейное поле" проходит с 2007 года на берегу реки Быстрая Сосна на полигоне фестиваля "Русборг" в Елецком районе Липецкой области, где на площади 15 га реконструкторы строят крупнейший в Европе центр раннего Средневековья, а также музей живой истории, историко-культурный клуб с крепостью, сторожевыми башнями, мастерскими для судостроения и музеем судов.

Фестиваль исторической реконструкции "Русборг" - крупнейший ежегодный международный молодежный фестиваль военно-исторической реконструкции в СНГ по раннему Средневековью (периоду IX-XI веков) и второй по величине подобный фестиваль в Европе. Он проходит с 2005 года и реконструирует события 964 года, когда войска князя Святослава привели земли вятичей в состав Руси и оформили независимость от Хазарского каганата.