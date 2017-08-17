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Минвостокразвития: Хабаровский край лидирует по выданным "дальневосточным гектарам"

В стране
17 августа, 10:48 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 17, августа. /ТАСС

Наибольшее число россиян подают заявки на получение земли в Приморском крае и Якутии

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ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Более 27 тыс. "дальневосточных гектаров" отданы в пользование россиянам по одноименной программе, почти четверть из них приходится на Хабаровский край, сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

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"В Хабаровском крае на сегодняшний день заключено более 6,2 тыс. договоров безвозмездного пользования земельными участками. На втором месте по количеству отданных получателям гектаров - Приморье, здесь с участниками программы подписано более 5 тыс. договоров. На третьем месте по выдаче земель Сахалинская область, где гектары получили более 4,5 тыс. человек, далее Якутия - порядка 4,4 тыс. и Амурская область - около 3,3 тысячи", - говорится в сообщении.

По данным Минвостокразвития, еще более 8 тыс. заявок одобрены уполномоченными органами, земельные участки проходят кадастровый учет и затем будут переданы заявителям.

По количеству поданных заявок лидирует Приморский край - более 39 тыс. россиян желают получить участок земли в этом регионе. Более 18,3 тыс. заявлений подано на "дальневосточный гектар" в Якутии и более 15,2 тыс. - в Хабаровском крае.

О "дальневосточном гектаре"

Закон о "Дальневосточном гектаре" вступил в силу с 1 июня 2016 года и дает возможность каждому гражданину РФ однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

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С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года - каждый россиянин.

Оформить участок можно бесплатно через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

С начала реализации программы гражданами России подано более 99,5 тыс. заявлений на получение "дальневосточного гектара".

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