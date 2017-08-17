Атомный ледокол "50 лет Победы" поставил рекорд скорости достижения Северного полюса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Атомный ледокол "50 лет Победы" поставил рекорд скорости хода на маршруте Мурманск - Северный полюс, пройдя его за 79 часов. Это более чем вдвое быстрее, чем получилось у атомохода "Арктика" в 1977 году, когда впервые надводное судно достигло Северного полюса, сообщил в четверг ТАСС директор по судоходству "Атомфлота" Андрей Смирнов.

"Атомоход "50 лет Победы" прибыл на Северный полюс в 02:33 мск 17 августа 2017 года, совершая поход в честь 40-летия первого достижения Северного полюса атомным ледоколом "Арктика" 1977 году. Рейс совершен в рекордные сроки - за 79 часов от причала ФГУП "Атомфлот", - сказал собеседник агентства

Рейс 40-летней давности занял 176 часов: "Арктика" вышла из Мурманска 9 августа 1977 года в 20:00 мск и достигла полюса 17 августа в 4:00 мск.

Смирнов уточнил, что полюс достигнут надводным кораблем в 124-й раз. "За 40 лет полюс достигался в надводном плавании 124 раза, при этом 111 раз - советскими и российскими судами", - сказал он. Для капитана атомохода "50 лет Победы" Дмитрия Лобусова рейс тоже рекордный - он в 24-й раз достиг полюса в должности капитана. Прежний рекордсмен - капитан атомохода "Ямал" Александр Лембрик - покорил полюс 23 раза.

Льды 40 лет назад и сегодня

Поход "Арктики" к Северному полюсу был путем в неизвестность. "Полюс надводным кораблем достигался впервые в мире, поэтому готовились к годовом дрейфу. Брали на борт тракторы", - рассказал Виктор Боярский, председатель Полярной комиссии Русского географического общества. К полюсу решили подходить с Востока, со стороны Новосибирских островов, используя направление естественного дрейфа льда.

Участники похода атомохода «Арктика» 17 августа 1977 года в «хороводе» вокруг Северного полюса © Музей Арктики и Антарктики

На полюсе, по его словам, тогда была совершенно другая ледовая ситуация, чем сейчас - тяжелые многолетние льды. "Сейчас к полюсу можно ходить по расписанию - серьезного льда там нет", - заметил Боярский, который с середины 1990 годов организует туры к Северному полюсу для иностранных туристов.

О мемориальном рейсе

Рейс атомохода "50 лет Победы" под командованием капитана Дмитрия Лобусова - мемориальный, он посвящен 40-летию первого достижения Северного полюса и точно повторяет рейс атомохода "Арктика", которому принадлежит это достижение. На борту организована конференция с участием представителей Госдумы, Совета Федерации, Госкорпорации "Росатом", полярников разных поколений. Для участников похода подготовлена разнообразная лекционная и дискуссионная программа и участие в водружении флага России на Северном полюсе, для желающих создана возможность искупаться в Северном Ледовитом океане на макушке планеты.

О семействе ледоколов

Атомоход "Арктика" был первым из ледоколов новой серии. Затем на Балтийском заводе в Ленинграде (а затем Санкт- Петербурге) их построили еще 5 по тому же проекту: "Сибирь" (1977 год), "Россия" (1985 год), "Советский Союз" (1989 год), "Ямал" (1992 год), "50 лет Победы" (2007 год).