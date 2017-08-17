Довести до норматива: регионы СЗФО рассказали, как ремонтируют дороги

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Только 20-30% региональных трасс в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) соответствуют нормативному состоянию, власти регионов округа работают над изменением ситуации: в каждом регионе проводятся ремонтные работы, предоставляется поддержка из федерального бюджета.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России отметил, что состояние региональных дорог в СЗФО отстает от средних показателей по стране. По оценке главы государства, нормативам соответствует лишь 32% региональных дорог, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 41,5%. Федеральные власти не впервые подвергают критике состояние дорог в округе. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, посетивший Новгородскую область 18 июля, обратил внимание на плохое состояние автомобильных дорог в регионе и отметил, что "дороги скверные".

По данным местных властей, доля региональных дорог, не соответствующих нормативам, составляет 76-80%. Примерно в том же состоянии находятся дороги в Калининградской области. "19,63% региональных дорог или 127,1 км (по состоянию на март 2017 года) признаны соответствующими требованиям", - заявляла ранее врио министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

В Вологодской области пригодны для проезда около 20% региональных трасс, чуть лучше ситуация в республиках Коми и Карелия, где нормативам соответствуют 30% и 31% местных автомагистралей соответственно.

Власти регионов убеждены, что причина подобного состояния региональных дорог - в недостаточных объемах дорожных фондов.

В Карелии на ремонт 6,5 тыс. км дорог требуется не менее 25 млрд рублей, рассказали ТАСС в Государственном комитете республики по дорожному хозяйству, транспорту и связи. В 2017 году объем дорожного фонда Карелии составил 3,5 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей идут на содержание дорог, 780 млн направляется на строительство и около 580 млн рублей на ремонт дорог.

"В Республике Коми на ремонт дорог выделено в этом году чуть больше 1 млрд рублей. Какая сумма будет выделена на следующий год, сказать сложно, бюджет только формируется", - рассказал ТАСС замглавы Минстроя Коми Эдуард Слабиков.

Федеральное софинансирование

При нехватке собственных средств на ремонт дорог помогает финансирование из федерального бюджета. Так, Новгородская область в августе получила более 1 млрд рублей на приведение в порядок дорог региона. На эти деньги в регионе области отремонтируют 190 км трасс, в частности одну из наиболее требующих ремонта региональных дорог, - автотрассу "Крестцы - Окуловка - Боровичи".

Как заявлял ранее ТАСС врио губернатора Андрей Никитин, ежегодно в области за счет ремонта будут сокращать протяженность ненормативных дорог на 10%. К выявлению наиболее разбитых дорог подключилось и местное отделение Общероссийского народного фронта. В настоящее время на сайте проекта ОНФ "Карта убитых дорог" значится 280 км дорог Новгородской области протяженностью более 700 км, которые, по мнению жителей, нуждаются в срочном ремонте. Общественники добиваются того, чтобы проблемные участки дорог были отремонтированы в ближайшее время.

В Калининградской области, которая вошла в число участников приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", на ремонт дорог в этом году будет направлено 1,25 млрд рублей. Проект предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог крупнейших городских агломераций. На эти деньги планируется отремонтировать 145 км трасс.

По данным регионального правительства, приоритет отдан именно региональным. В перечне для ремонта - участки Московского проспекта и проспекта Калинина, улиц Невского, Дзержинского, Емельянова и Окружной дороги. Ожидается, что после проведения ремонтных работ в 2017-2018 годах 57% магистралей будут соответствовать нормативам.

Один из самых больших по объему дорожных фондов - у Вологодской области, которая последние два года тратит на строительство и содержание дорог по 5 млрд рублей, сообщается на официальном портале региона.

"За последние несколько лет доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, увеличилась с 3 до 20%. На территории Вологодчины числятся 11 тыс. км региональных трасс", - говорится на сайте.

Дороги и развязки к ЧМ-2018

Больше всего объектов дорожной инфраструктуры в СЗФО строится в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Власти Северной столицы рассчитывают в ближайшие два года получить на развитие дорожной сети из федерального бюджета 18,4 млрд рублей. Эти средства пойдут на создание и реконструкцию объектов к чемпионату мира по футболу.

"В перечень объектов для строительства и реконструкции вошли развязка на набережной Макарова, Оборонная улица и Приморское шоссе", - уточнили в пресс-службе администрации города.

В Ленинградской область планируют строить развязку с Кольцевой автодорогой (КАД) "для подключения будущего международного автовокзала в составе транспортно-пересадочного узла "Девяткино". "Также в планах властей построить мосты в городах Кириши, Подпорожье и провести капитальные ремонты региональных дорог. Общая запрашиваемая сумма превышает 10 млрд рублей", - пояснили в ведомстве.