Под Воронежем сельские кондитеры испекут каравай весом 100 кг на фестивале хлеба

ВОРОНЕЖ, 17 августа. /ТАСС/. Организаторы гастрономического хлебного фестиваля в селе Заброды Воронежской области угостят гостей сдобным караваем высотой в 1,5 м и весом 100 кг. Об этом рассказала ТАСС представитель отдела культуры Калачеевского района, где находится село Заброды, Наталья Дейнекина.

"Сельские кондитеры испекут на фестиваль каравай диаметром около 2 м, высотой 1,5 м и весом 100 кг. Тесто у него будет сдобное, будем угощать туристов", - сказала Дейнекина.

По ее словам, на фестивале на поляне у реки Подгорная в селе Заброды ожидают порядка 3 тыс. гостей, для которых соберутся со всей Воронежской области более 50 производителей хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, они подготовят ярмарку с дегустацией своей продукции из более 200 видов.

"Одним из фирменных угощений Калача считается медовый пряник с начинкой из орехов, сухофруктов и повидла. Интересен также старинный рецепт свадебного каравая из села Новая Криуша - у него особый вкус, необычная форма, украшения в виде роз из теста", - добавила собеседница агентства.

Фестиваль "Хлеб всему голова" проводится в Калачеевском районе с 2011 года. В субботу 19 августа на поляне у реки села Заброды представители 17 поселений района откроют свои подворья, а рядом разместится выставка двух сотен видов хлеба, булочек, пирожных, печенья с конкурсом "Дар маленького зернышка" по номинациям "Каравай", "Полезный хлеб", "Мучные сласти".

Для дегустации будут предложены и угощения по рецептам, которые участвовали в областном конкурсе "Лучший пирог-2017". По традиции, на открытие фестиваля пекут караваи, различающиеся по рецептам, форме, вкусу, в этом году планируется испечь самый большой экземпляр.