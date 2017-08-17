Американский инвестор построит в Ульяновской области ферму за 1,5 млрд рублей

ТАСС, 17 августа. /ТАСС/. Бондарская сельскохозяйственная компания, учредителем которой является американский бизнесмен Джон Хаскелл, построит в Ульяновской области ферму за 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительстве региона.

"В 2018 году инвестор планирует приступить к реализации проекта. Он намерен создать животноводческую ферму мясного направления. Размер поголовья крупного рогатого скота калмыцкой породы составит 2 тыс.", - говорится в сообщении.

"Это российская компания, у которой учредитель американец, волею судеб оказавшийся в России. Ему достались сельскохозяйственные активы в Пензенской и Тамбовской областях, и он занялся животноводством. Мы пригласили его в Ульяновскую область и предложили площадку для разведения мясной породы коров в Тереньгульском районе. Инвестор планирует вложить порядка 1,5 млрд рублей в покупку сельхозтехники и поголовье", - сказал глава Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

В свою очередь Хаскелл отметил, что компания рассматривала разные варианты размещения площадок, в том числе в Татарстане и Саратове. Однако требовалась территория площадью не менее 5 тыс. га земли для развития животноводства. "В Ульяновской области нам предложили сразу несколько объектов подходящего размера. Количество новых рабочих мест будет зависеть от того, какую площадку мы выберем. Мы планируем трудоустроить не менее 200 человек", - сказал инвестор. Он добавил, что это только первая очередь реализации проекта.