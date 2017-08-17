В Новгородской области намерены возродить институт сельских старост

ЧУДОВО, 17 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Власти Новгородской области намерены с 2018 года возродить Институт сельских старост, подкрепив эту структуру соответствующим финансированием. Об этом сообщил в четверг врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин на заседании правительства региона.

"Разработать комплексную программу по развитию низового уровня местного самоуправления, … развитию института сельских старост, подкрепленную финансированием. Это важнейшая задача, которую мы должны решить в 2018 году ", - сказал он, обращаясь к правительству региона.

Институт сельских старост позволяет оперативно доводить до органов местного самоуправления информацию о потребностях жителей конкретной территории, рассказал начальник управления внутренней политики правительства области Захар Ляшук. Сейчас на территории Новгородской области в 95% населенных пунктов нет органов местного самоуправления. По его словам, старост предлагается вводить в самостоятельных населенных пунктах с численностью до 50 человек, где нет органов власти, и в сельских поселениях с населением до 10 человек.

"На сегодняшний день в деревнях и селах Новгородской области по-прежнему безвозмездно выполняют свою работу более 1400 человек, сообщая властям об аварийных ситуациях, работе транспорта и ЖКХ, торговле, состоянии дорог и прочее", - рассказал Ляшук, отметив, что с разработкой программы по созданию института старших поселений у старост появятся договорные отношения и оплата за их труд.

Размер оплаты труда старост будет определен позже, отметил он, добавив, что такая практика сложилась в большинстве районов Новгородской области еще с советских времен - до 2008 года в деревнях и селах за плату работали около 1,5 тысячи старост.