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Завод-изготовитель вертолетов Камова поможет создать в Кумертау более 750 рабочих мест

В стране
18 августа, 14:27 UTC+3 КУМЕРТАУ КУМЕРТАУ 18, августа. /ТАСС

Предприятие ранее получило статус территории опережающего развития

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КУМЕРТАУ, 18 августа. /ТАСС/. Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) планирует к 2020 году создать до тысячи новых рабочих мест за счет статуса территории опережающего развития. Об этом журналистам сообщил управляющий директор КумАПП Юрий Пустовгаров.

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Кумертау стал первым городом в Башкирии, получившим этот статус.

"Сейчас авиацией занимаются 3,6 тыс. человек на заводе, а к 2020 году мы вполне могли бы создать дополнительно 750-1000 новых рабочих мест уже не на предприятии, но на территории города", - сказал он.

По словам Пустовгарова, программа развития предприятия будет стабильна в течение предстоящих трех лет. Завод планирует передачу в аутсорсинг несвойственных авиапромышленности работ. "Такие виды работ, как общепит, клининговые услуги, изготовление тары, пошив чехлов, литье, ковка, - это все нужно отдавать малому бизнесу, который в данном случае будет работать гораздо эффективнее", - перечислил он.

Управляющий директор предприятия сообщил, что уже есть договоренность со швейной фабрикой "Магеллан", которая совместно с КумАПП планирует организовать пошив вертолетных чехлов для всего холдинга "Вертолеты России". "Это более 200 вертолетов в год. И они вполне в состоянии с этим справиться. Мы будем готовить соответствующее предложение", - отметил управляющий директор предприятия.

КУМАПП является градообразующим предприятием в Кумертау, обеспечивая работой более 3,5 тысяч человек. В канун празднования 55-летия предприятия различные ведомственные награды Минобороны, ФСВТС, Минпромторга России, а также благодарности, почетные грамоты и подарки получили более 230 работников КумАПП.

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