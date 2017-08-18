Строители Крымского моста запросили резервное время для монтажа арок из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Строители запросили в Министерстве транспорта РФ резервное время для монтажа арок Крымского моста на случай ухудшения погодных условий в Керченском проливе. Об этом сообщает в пятницу информационный центр "Крымский мост".

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"С начала августа в Керченском проливе установились северо-западные, северо-восточные ветра скоростью свыше 15 м/с (в отдельные дни - с порывами до 34 м/с), в связи с чем запрошены резервные "окна" сроком до 72 часов на весь сентябрь для проведения операции [по монтажу арок Крымского моста]", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при погрузке арки (ее вес составляет около 6 тыс. тонн) на плавсистему скорость ветра не должна превышать 5 м/с, при транспортировке - до 10 м/с. "Неблагоприятные погодные условия в Керченском проливе не позволяют точно определить дату завершения морской операции", - говорится в сообщении.

По прогнозу Крымского гидрометцентра, 19-21 августа 2017 года в Керченском проливе сохраняется северо-восточный ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

Согласно программе подготовки, до начала операции в акватории Керченского пролива проводится комплекс тестовых испытаний плавучей системы. Один из ключевых этапов испытаний штатно прошел в фарватере Керчь-Еникальского канала 9 августа. Ограничение судоходства тогда не превысило 12 часов. Лоцманы провели через пролив все суда, ожидавшие транзита, в течение 2 часов после завершения испытаний. Другие ограничения судоходства в проливе не вводились.

Крымский мост возводится на средства федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Протяженность будущего моста - 19 км.