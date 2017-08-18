Власти: петроглифы Карелии помогут привлечь интерес к туризму в Арктике

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ВОРКУТА, 18 августа. /ТАСС/. Находящиеся в Беломорском районе Карелии наскальные рисунки - петроглифы - помогут стимулировать интерес к туризму в Арктической зоне, сообщил в пятницу министр культуры республики Алексей Лесонен.
"В силу удобной транспортной схемы город Беломорск является транзитным коридором для туристов на Соловецкий архипелаг <…> В Беломорском районе находится археологический комплекс Беломорские петроглифы, включающий более 2 тыс. наскальных изображений, относящихся к III тысячелетию до нашей эры, и являющийся одним из уникальных памятников первобытного искусства Северной Европы. Петроглифы будут интегрированы в уже существующие туристские маршруты, что окажет стимулирующее влияние на развитие туризма в Арктической зоне с обеспечением дополнительной защиты памятников археологии", - сказал Лесонен, выступая на заседании рабочей группы по туризму Совета Баренцева/Евроарктического регона в рамках второго международного туристского форума "Доступная Арктика".
Он напомнил, что в июне 2017 года в состав Арктической зоны России включили территории Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Карелии. Так, например, карельский берег Белого моря представляет большие возможности для дайвинга. В деревне Нильмагубе Лоухского района республики находится дайвинг-центр, принимающий туристов в течение всего года. Кроме того, в районе располагается привлекающий гостей государственный национальный парк "Паанаярви".
"Кемский район располагает собственным потенциалом для расширения арктического туризма на своей территории. Район имеет выход в мировой океан, имеет возможность связки с международными туристскими маршрутами на территории скандинавских стран, включает в себя памятники архитектуры, деревянного зодчества, природные и археологические памятники, что позволяет развивать универсальные туры для разных категорий туристов", - отметил министр.
По его словам, в Карелии, как и во всем мире, развивается событийный туризм. Ежегодно в республике проходят десятки мероприятий, отражающих историю и самобытность региона.
Второй туристический форум "Доступная Арктика" проходит в Воркуте 18-19 августа, в дни празднования 96-летия Республики Коми. Его цель - найти решения для привлечения туристов в арктические территории России.
Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.