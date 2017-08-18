Ряд российских регионов отстает от графика подготовки к осенне-зимнему периоду

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Подготовка к осенне-зимнему периоду в российских регионах идет по графику, но некоторые из них отстают от него. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"В целом подготовка к осенне-зимнему периоду практически во всех регионах организована. Но некоторые регионы отстают от графика", - сказал он на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пучков подчеркнул, что с учетом планов-графиков и прогноза погоды должны выполняться все приоритетные задачи. "Вся инфраструктура должна быть подготовлена. Особо акцентирую внимание на подготовке аварийно-восстановительных бригад, которые должны быть экипированы, быстро реагировать на аварии и уметь оценить риски, так как работать приходится в сложных условиях", - отметил Пучков.

Он обратил внимание на взаимодействие всех служб при массовом отключении электроэнергии. "Мы уже этим летом занимались в ряде регионов страны - на Дальнем Востоке, юге России и в Сибири. Должны быть созданы генерирующие мощности и запасы топлива. Все социально значимые объекты должны быть оснащены резервными источниками питания", - сказал министр.

В свою очередь замдиректора департамента Минэнерго России Игорь Байков сообщил, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону комиссиями Министерства энергетики будут проведены проверки готовности 84 субъектов электроэнергетики в период с 1 сентября по 15 ноября.