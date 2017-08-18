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Власти Коми рассчитывают на расширение своей арктической территории за два года

В стране
18 августа, 19:28 UTC+3 ВОРКУТА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Включение новых районов в арктическую зону обсудят на площадке Минэкономразвития

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ВОРКУТА, 18 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Республики Коми в ближайшие год-два рассчитывает на расширение арктической территории и включение в нее помимо Воркуты также Инты, Усинска и Усть-Цилемского района. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Воркуте глава республики Сергей Гапликов в ходе II Международного туристического форума "Доступная Арктика".

"Мы не отказались от планов, они активно прорабатываются [о включении в зону Арктики помимо Воркуты еще Инты, Усинска и Усть-Цильмы]. Есть позиция Минэкономразвития РФ, что нужно внимательно посмотреть, в этом поможет введенная в прошлом году статистика. Там больше 10 показателей, которые дают ответ специалистам, что эти территории, безусловно, могут быть включены в арктическую зону. Мы не ускоряем этот процесс, считаем, что нужно получить наблюдения и потом обсудить это на площадке Минэкономразвития с учетом мнения экспертов, это перспектива двух-трех лет", - сказал Гапликов, отвечая на вопрос ТАСС.

Как сообщал ранее ТАСС, правительство Коми направило предложения по уточнению южной границы арктической зоны с обоснованиями включения в ее состав Инты, Усинска и Усть-Цилемского района в Минэкономразвития РФ и в аппарат полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Свою позицию региональное правительство обосновывает тем, что все эти районы (Инта, Усинск, Усть-Цилемский район) расположены по линии Северного полярного круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям, сопряжены с территориями, уже вошедшими в состав Арктической зоны - с Воркутой и Ненецким автономным округом. Кроме того, условия жизнедеятельности здесь по суровости климата являются одними из наиболее сложных не только в европейской, но и в азиатской части российской Арктики.

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