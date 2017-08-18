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Единый ски-пасс появится на горнолыжных курортах Сочи уже в предстоящем зимнем сезоне

В стране
18 августа, 20:55 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, августа. /ТАСС

Единый билет на спуски с горнолыжных трасс сочинской Красной Поляны разрабатывается по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

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СОЧИ, 18 августа. /ТАСС/. Разработчики программного обеспечения для продажи билетов на подъемники для горнолыжников начали подготовку к введению единой системы фиксации посетителей всех трех горных курортов Сочи. Уже в начале предстоящего зимнего сезона единый ски-пасс появится в продаже, сообщила в пятницу пресс-служба всесезонного горного курорта "Горки Город".

Единый билет на спуски с горнолыжных трасс сочинской Красной Поляны разрабатывается по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Ранее ввести подобный ски-пасс мешало то, что курорты использовали разные системы.

"В эти дни горные курорты Красной Поляны разрабатывают единую систему, которая позволяет фиксировать гостей по одному электронному носителю на всех трех курортах. Туристам на выбор будет предложено несколько тарифов единого ски-пасса. В зависимости от периода использования: разовый, со сроком действия - один день, сезонный абонемент [с момента открытия и до окончания горнолыжного сезона на одном из трех курортов] и абонемент на несколько дней", - отметили в пресс-службе горного комплекса.

Новая программа готовится на базе платформы SKIDATA, уже введенной в эксплуатации в "Горки Городе". Настройка системы продлиться до ноября, затем специалисты SKIDATA планируют провести обучение сотрудников горных курортов по работе с системой. Запуск запланирован на декабрь. Единый ски-пасс можно будет приобрести в кассах всех курортов Красной Поляны.

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