Союз городов Золотого кольца создадут в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Мэры городов, входящих в Золотое кольцо России, соберутся в Ярославле и создадут союз для дальнейшего развития маршрута. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Ярославля.

"19 августа мэры городов, входящих в этот популярный маршрут (Золотое кольцо - прим. ТАСС), в мэрии города Ярославля подпишут соглашение о создании Союза городов Золотого кольца России", - говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов выступил с предложением создать это объединение на заседании совета при полпреде президента в Центральном федеральном округе Александре Беглове. Целью создания союза он назвал обновление маршрута, формирование единой концепции Золотого кольца и увеличение турпотока.

Юбилей Золотого кольца

Подписание соглашения о создании союза приурочено к празднованию 50-летия Золотого кольца. В этот день в Ярославле пройдут сразу четыре крупных фестиваля - "Пир на Волге", "Былинафест", "Ярославский базар" и фестиваль искусств "Преображение".

Городской пикник "Пир на Волге" - это, в первую очередь, гастрономический праздник. Организаторы предложат гостям фирменные блюда кухонь городов Золотого кольца, а также продукты с местных ферм, проведут мастер-классы по приготовлению таких угощений, как судак по-волжски, колоб по-ярославски, солянка владимирская и другие.

На площадке семейного фестиваля в стиле славянского фэнтези и русского эпоса "Былинафест" пройдут богатырские бои, откроются ремесленные мастерские, а "Ярославский базар" объединит любителей народных художественных промыслов. Также в субботу стартует юбилейный XXV фестиваль искусств "Преображение", в рамках которого на территории Ярославского музея-заповедника будет исполнена опера "Царская невеста".

О маршруте

Золотое кольцо - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков.

Сейчас в Золотое кольцо входят девять основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга. В Ростуризме не исключают, что в будущем в сеть маршрутов будут включены Тула, Рязань, подмосковные города Серпухов, Коломна и Зарайск.