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МЧС заявило о подтоплении почти 200 подворий на востоке Крыма из-за ливней

В стране
19 августа, 2:19 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, августа. /ТАСС

В зону подтопления не попали социально значимые объекты, пострадавших нет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Сильный ливень вечером в пятницу привел к подтоплению почти 200 подворий в Кировском районе на востоке Крыма, сообщает региональный главк МЧС.

"В селе Яркое Поле произошло подтопление 189 подворий. Дренажные каналы не справились с обильным количеством осадков, и вода скапливалась в низинных участках населенного пункта", - говорится в сообщении.

В результате никто не пострадал, людей не эвакуировали. В зону подтопления не попали социально значимые объекты.

Ранее сообщалось, что на 18 и 19 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные ливни, ветер до 25 м/с, грозы и град. На отдельных реках полуострова ожидается подъем уровня воды на 30-80 сантиметров без достижения опасных отметок.

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