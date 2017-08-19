МЧС заявило о подтоплении почти 200 подворий на востоке Крыма из-за ливней

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Сильный ливень вечером в пятницу привел к подтоплению почти 200 подворий в Кировском районе на востоке Крыма, сообщает региональный главк МЧС.
"В селе Яркое Поле произошло подтопление 189 подворий. Дренажные каналы не справились с обильным количеством осадков, и вода скапливалась в низинных участках населенного пункта", - говорится в сообщении.
В результате никто не пострадал, людей не эвакуировали. В зону подтопления не попали социально значимые объекты.
Ранее сообщалось, что на 18 и 19 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные ливни, ветер до 25 м/с, грозы и град. На отдельных реках полуострова ожидается подъем уровня воды на 30-80 сантиметров без достижения опасных отметок.