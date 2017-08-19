Житель Красноярского края получил "Ниву" за гигантский помидор

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МИНУСИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Житель города Минусинска (Красноярский край) Николай Щербинин выиграл автомобиль "Нива" на празднике "Минусинский помидор" за выращенный им томат, который едва не дотянул до 2 кг, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
"В этом году праздник "Минусинского помидора" прошел уже в четырнадцатый раз. Садоводы Минусинска стали участниками главного конкурса "Минусинский чемпион - 2017". В этом году победителем стал Николай Щербинин, который вырастил томат весом 1 кг 738 г. Ему вручили главный приз - ключи от автомобиля "Нива", - сообщили в пресс-службе.
Впервые праздник День помидора прошел в Минусинске в 2004 году. Рекорд на самый крупный помидор был поставлен в 2011 году, чемпион того года потянул на 2,146 кг.
Помидоры были завезены на юг современного Красноярского края (в те годы - Енисейской губернии) в XIX веке ссыльными декабристами. Благоприятный климат Минусинской котловины способствовал развитию овощной культуры. Так, в 1913 году на выставке бахчеводства и огородничества в Минусинске были выставлены местные сорта помидоров. Известный тогда селекционер Старухин вырастил томат весом 745 г.