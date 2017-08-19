Площадь природного пожара в Ростовской области увеличилась до 3,3 тыс. га

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Площадь природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области увеличилась до 3,3 тыс. га. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Площадь, пройденная огнем на территории Усть-Донецкого лесничества, составляет 3,3 тыс. га. Сегодня запланирована работа передвижной лаборатории Роспотребнадзора по взятию проб воды и воздуха, а также мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки в районе, работа психологов МЧС России с гражданами, оказание адресной помощи по обращениям населения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в станице Верхнекундрюченской развернут областной межведомственный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
К тушению пожара привлечены семь воздушных судов. От МЧС России - четыре воздушных судна (два вертолета Ми-8, самолеты Бе-200 ЧС), от Южного военного округа - три воздушных судна (два вертолета Ми-8 и вертолет Ми-26). В настоящий момент с учетом наращивания группировки на месте пожара работает 777 человек и 196 единиц техники, в том числе от МЧС России - 350 человек и 72 единицы техники.
Как сообщалось ранее, информация о возгорании лесного массива на территории Усть-Донецкого района в районе станицы Усть-Быстрянской поступила вечером 17 августа. Тогда в огне были 240 га территории.