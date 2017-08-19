Власти: авиагруппировка на тушении природного пожара в Ростовской области будет усилена

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Группировка авиации, привлеченная для тушения природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области площадью более 3 тыс. гектаров будет усилена, в частности, число вертолетов планируется увеличить до семи. Об этом в субботу сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Сегодня запланировано усиление группировки авиации до двух самолетов Бе-200 и семи вертолетов, сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

Учитывая сложный рельеф местности, который не позволяет наземной спецтехнике приблизиться к возгоранию, была задействована пожарная авиация. Это два вертолета Ми-8, один вертолет Ми-26 с водосливными устройствами вместимостью до 10 тонн, вертолет К-32, а также самолет-амфибия Бе-200, говорится в сообщении.

Также отмечается, что губернатор Ростовской области Василий Голубев совершил облет территории Усть-Донецкого района, охваченной пожаром, и провел совместное заседание оперативного штаба и областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Голубев потребовал разобраться в причинах возгорания и максимально наказать виновных.

"Необходимо принять исчерпывающие меры для тушения пожара. Принципиальная задача на сегодня - переломить неблагоприятную ситуацию, а затем заниматься ликвидацией последствий пожара. Эта работа должна продолжаться и днем, и ночью", - цитирует Голубева пресс-служба.

Глава региона также пообщался с местными жителями и пообещал рассмотреть вопрос об оказании адресной материальной помощи гражданам, чьи подворья пострадали от огненной стихии. Как ранее сообщалось, площадь природного пожара, по данным пресс-службы регионального МЧС, достигла 3,3 тыс. га. В настоящий момент с учетом наращивания группировки на месте пожара работает 777 человек и 196 единиц техники, в том числе от МЧС России 350 человек и 72 единицы техники.